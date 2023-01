Legyél te is János vitéz vagy Iluska!

Újabb játékos felhívást indít az M2 Gyerekcsatorna a Petőfi-bicentenárium alkalmából. Tavaly év végén az ország Morzsa kutyáját keresték, és a gyerekek beküldött képei alapján ki is derült, hogy nézhetett ki Petőfi Sándor Anyám tyúkja című versének főhőse. A sikeres pályázat után ezúttal a költő másik híres művének, a János vitéz karaktereinek bőrébe bújva biztatták a Hetedhét kaland műsorvezetői a nézőket, hogy ők is öltözzenek be Iluskának vagy János vitéznek, majd küldjék el jelmezes fotóikat a szerkesztőségnek.

Különleges meglepetéssel készült nézőinek szerdai adásában a Hetedhét kaland. A két műsorvezető, Korcsog Laura és Gyarmati Erik eljátszottak a gondolattal, hogy kiknek a bőrébe bújnának szívesen, majd meg is valósították az elképzelést. Választásuk a 200 éve született forradalmár költő, Petőfi Sándor egyik legnépszerűbb elbeszélő költeményének, a János vitéznek főhőseire esett. Az adás végére az M2 Gyerekcsatorna műsorvezetői János vitézzé és Iluskává alakultak át, majd a „Kalandorokat” is arra biztatták, hogy jelenítsék meg a két irodalmi hőst. Az ifjú nézőkről készült jelmezes fotókat február 3-ig várják a hetedhetkaland@mtva.hu e-mail-címre. A legfantáziadúsabb átváltozásokat megörökítő képeket a Hetedhét kalandban is megmutatják. Petőfi 200 az M2 Gyerekcsatornán – Öltözz be János vitéznek vagy Iluskának! Kiemelt kép: A Hetedhét kaland műsorvezetői, Korcsog Laura és Gyarmati Erik (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)