Látványos klippel jelent jelent meg a Motörhead eddig kiadatlan dala

A Greedy Bastards című nóta a legendás brit metalzenekar utolsó lemezének hamarosan megjelenő újra kiadásán fog szerepelni.

A legendás brit metalcsapat 22., egyben utolsó nagylemezének új kiadása február 24-én jelenik meg Bad Magic: Seriously Bad Magic címmel. Az albumon két olyan szám is szerepelni fog, amelyet 2015-ben, az eredeti lemez készítésekor felvettek, de akkor mindkét nóta lemaradt a végső verzióról.

Ezek közül az első, Bullet In Your Brain című nóta még tavaly decemberben jött ki, most pedig már a másik is meghallgatható, amely a Greedy Bastards címet viseli. A dalhoz egy igen pofás animációs kisfilm is készült, a klip Natalia Jonderko Śmiechowicz lengyel képzőművész munkája.

Az albumon a két új tétel mellett hallható lesz David Bowie Heroes című klasszikusának a feldolgozása is, ezt szintén még 2015-ben vették fel Lemmyék, de korábban csak kislemezen és egy válogatáson jelent meg.