Magyar sci-fi világpremierjét tartják a Berlinalén

Az európai művészfilmtermésből válogatták be a legtöbb alkotást a 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál (Berlinale) nagyjátékfilmes mezőnyébe, de a februári szemlét mégis egy amerikai romantikus vígjátékkal nyitják meg, valamint bemutatják Sean Penn Oscar-díjas amerikai színész, filmrendező Volodomir Zelenszkij ukrán elnökről készült dokumentumfilmjét. A Berlinalén tartják a legújabb magyar sci-fi, a Műanyag égbolt világpremierjét is.

Sean Penn és Aaron Kaufman Superpower (Szuperhatalom) című alkotása közvetlenül az Ukrajna elleni orosz támadás előtt és a háború első napjaiban készült, a háború első évfordulója körüli napokban, február 16-tól 26-ig tartó berlini fesztiválon pedig a világpremierjét tartják versenyen kívül, egy gálaesten.

Szintén versenyen kívül szerepel a nyitófilm, Rebecca Miller vígjátéka, a She Came to Me (Eljött hozzám). A főszereplő, Peter Dinklage egy New York-i zeneszerzőt alakít, aki nehezen halad a nagy visszatérésnek szánt új operájával. A romantikus komédia a 73. Berlinale egyetlen amerikai sztárparádéja, Dinklage mellett Anne Hathaway és Marisa Tomei játssza a főbb szerepeket.

A legjobb filmnek járó Arany Medvéért és a főbb alkotói kategóriákban kiosztandó Ezüst Medve-díjakért 18 film versenyez. A többség európai, a legnagyobb csoportot öt munkával a német filmek alkotják. A 18-ból 15 filmnek a Berlinalén tartják a világpremierjét.

A filmművészet egészéről elmondható, hogy úgy tűnik, a „költői” alkotások ideje egyelőre lejárt, és a Berlinalére benevezett művek válogatása közben is „az volt az érzésünk, hogy visszatért a valóság” – emelte ki a program hétfői berlini bemutatóján Carlo Chatrian művészeti igazgató.

Mint mondta, az idei program minden eddiginél jobban törekszik arra, hogy a lehető legnyitottabb legyen minden filmes forma előtt, így az animációs filmtől a dokumentumfilmig és a vígjátéktól a melodrámáig műfajok egész sorát vonultatják fel a versenyfilmes mezőnyben, amelyben a többi között mexikói, ausztrál, kínai és japán alkotás is helyet kapott.

Ukrajnai vagy iráni film ugyan nem versenyez a legfőbb díjakért, de a fesztivál egy sor más kezdeményezéssel, rendezvénnyel is kifejezi a filmesek szolidaritását az orosz támadás ellen védekező Ukrajnával és az elnyomás ellen küzdő irániakkal – tette hozzá.

Ismertették a filmművészet új perspektíváit és a független, újító szándékú filmkészítők esztétikailag és szerkezetileg merész alkotásait bemutató Encounters szekció versenyprogramját is. Ide egy magyar rendezőpáros, Bánóczki Tibor és Szabó Sarolta első mozifilmjét, a Műanyag égbolt című sci-fi animációt is beválogatták.

A Nemzeti Filmintézet a Keresztes Tamás és Szamosi Zsófia főszereplésével készült alkotásról kiadott közleményében ismertette, hogy a sci-fi olyan jövőben játszódik, ahol a Föld növény- és állatvilágának pusztulása után a tudósok kikísérleteznek egy igen tápláló növényt, amelyet az emberi testbe kell beültetni.

„Ebben a kegyetlen világban, ahol a túlélésnek súlyos ára van, egy férfi minden szabályt áthág, hogy megmentse a felesége életét” – áll a magyar mozikba márciusban érkező, magyar-szlovák koprodukcióról szóló közleményben.

A Berlinale a cannes-i és a velencei mellett a legjelentősebb a vezető nemzetközi filmfesztiválok sorában, látogatóinak száma a világjárvány előtt rendre félmillió körül volt. Költségvetése általában 25 millió euró (9,9 milliárd forint) körül van, legnagyobb finanszírozója a német szövetségi és a berlini tartományi kormány. A szemle a magyar filmművészet számára is fontos bemutatkozási fórum, fődíját, az Arany Medvét 2017-ben Enyedi Ildikó nyerte el Testről és lélekről című alkotásával.