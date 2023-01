A magyar kultúrát szolgáló alkotók előtt tiszteleg Havas Judit és Borbély László estje

A magyar kultúrát szolgáló alkotók előtt tiszteleg Havas Judit előadóművész és Borbély László zongoraművész estje, amelyen mások mellett Petőfi Sándor, Ady Endre, Weöres Sándor, Liszt Ferenc és Bartók Béla művei is megszólalnak január 31-én az Ötpacsirta Szalonban, Budapesten.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Zenei Gyűjteményében elhangzó Ki és mi vagy? című est tisztelgés mindazon alkotók előtt, akik egész életükben a magyar kultúrát szolgálták, valamint Petőfi 200., Ady halálának 104. évfordulója és a magyar kultúra napja előtt – mondta el Havas Judit előadóművész az MTI-nek, hozzátéve: az összeállításban olyan költők versei szerepelnek, akiknek születési vagy halálozási évfordulója a magyar kultúra napjához is kapcsolódik.

Kapcsolódó tartalom

A 110 éve született Weöres Sándor például, akinek Harmadik szimfónia című költeménye is elhangzik a műsorban, január 22-én halt meg – mondta, emlékeztetve: az est címe idézet, Petőfi Arany Jánoshoz című verséből való. A műsorban elhangzik többek között Ady Endre Ki látott engem?, Petőfi Sándor A XIX. század költői, Bartók Béla Allegro barbaro, Kányádi Sándor Halottak napja Bécsben, József Attila és Juhász Ferenc versei, Richard Wagner Elégia és Liszt Ferenc kései zongorakompozíciói, valamint kuriózumként a Petőfi Sándor emlékére komponált Jókai-Liszt A holt költő szerelme című melodráma – ismertette a részleteket az előadóművész.

Havas Judit hozzátette: a versek és a zene a belső tájakra vezetnek, mint ahogy Weöres Harmadik szimfóniája is a belső tájakon kalauzolja végig olvasóját, hallgatóját. Az irodalmi és zenei művek arra mutatnak rá, hogy az ember ne felejtse el: a megoldást és a megváltást nem kint kell keresni, hiszen csak saját magunkban találhatjuk meg. Ez a mécses, ez a kicsi fény bennünk van – mondta. Havas Judit elmondta azt is, hogy Borbély László zongoraművésszel első alkalommal dolgoznak együtt. Havas Judit 2022-ben az Artisjus első alkalommal odaítélt irodalmi előadóművészi díját kapta, valamint múlt év decemberében a Zsidóságért-díjat is átvehette.

Kiemelt kép: MTI/Balogh Zoltán