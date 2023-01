Ősszel adják át a Székely Nemzeti Múzeum felújított épületét

Ősszel, várhatóan októberben adják át a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum felújított épületét – közölte csütörtökön az Agerpres román hírügynökség.

A legnagyobb határon túli magyar közgyűjteménynek otthont adó, Kós Károly által tervezett épületben nagyszabású felújítási munkálatok zajlanak európai uniós forrásokból.

Tamás Sándor Kovászna megyei tanácselnök egy csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, hogy a külső tatarozás befejeződött és a következő időszakban a belső munkálatokkal is végeznek. Utána a múzeumkert térrendezése következik, teljes egészében szeptember-októberben készülnek el a felújítással.

Varga Mihály múzeumigazgató elmondta, hogy a nagyszabású projekt keretében helyreállították az épületegyüttest,

növelték a kiállítótereket, külön termet alakítottak ki a múzeumpedagógiai tevékenységek számára és egy szuvenírboltot is létrehoztak. A múzeumkertet is átrendezik, a jövőben ide is terveznek rendezvényeket.

Emlékeztetett, hogy az épületegyüttest 1912-ben kevesebb mint egy év alatt építették, javításokat legutóbb az 1980-as években végezték rajta, de átfogó felújításra eddig nem került sor. „A helyreállítás befejeztével egy modern múzeumunk lesz, átszervezett kiállítóterekkel” – jelentette ki Varga Mihály.

A Maszol hírportálnak úgy nyilatkozott, hogy első körben a főépület földszintjét nyitják meg a nagyközönség előtt, majd fokozatosan újítják meg a többi kiállítást is. „A nyitást 2023 októberére tervezzük, egy új Gábor Áron-kiállítással készülünk, amire már sikerrel pályáztunk 25 millió forintot a Magyar Genius-program keretében” – idézte az igazgatót a hírportál.

A felújítási munkálatok ideje alatt a Székely Nemzeti Múzeum a sepsiszentgyörgyi Lábasházban szervezi kiállításait.

Idén a Liszt Intézettel közösen március 15-én egy Petőfi Sándorhoz és Gábor Áronhoz is kötődő 1848-as ereklyekiállítást mutatnak be.

A Kós Károly tervezte Székely Nemzeti Múzeum felújításáról 2017-ben írtak alá finanszírozási szerződést. A kivitelezési munkálatok csak 2021-ben kezdődhettek el, mivel sokáig egyetlen cég sem jelentkezett a munkálatra. A 21,8 millió lejes (1,7 milliárd forint) beruházás a Regionális Operatív Program keretében valósult meg.