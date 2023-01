Így készült a Micimackó magyar szinkronja

Annyira élvezték, hogy sokszor még szünetet sem tartottak kollégáival a Micimackó szinkron munkálatai alatt – mesélte Mikó István a Duna délutáni magazinműsorában. A Jászai Mari-díjas színművész élete meghatározó szinkronszerepéről A. A. Milne születésnapján mesélt az Almáriumban.

Mikó István nevéhez számtalan szinkronszerep fűződik, ezek közül is kiemelkedők azok a mesekarakterek, akik a Jászai Mari-díjas színművész hangján szólaltak meg, és lettek országosan ismertek. Más szerepei mellett ő volt A nagy ho-ho-horgász Főkukaca, az Aladdin Dzsinnje, A Flintstone család Frédije és a világ egyik leghíresebb meséje, a Micimackó címszereplőjének is a megszólaltatója. A Duna Almárium című műsorába a mese szerzője, Alan Alexander Milne angol író születésnapja alkalmából látogatott el, ahol elmondta, jó szívvel emlékszik vissza erre a mesére.

„Kamasz voltam, amikor először olvastam a Micimackót, de felnőttként érintett meg igazán a történet. Milne zsenialitása abban rejlett, hogy ez a könyv egyszerre szól gyereknek és felnőttnek. A karakterei sokfélék, de mind sziporkázóan szórakoztatók. Annak idején, amikor szinkronizáltuk, folyamatosan néztük egymást a kollégákkal, még a büfébe sem mentünk ki, annyira jót szórakoztunk egymáson” – osztotta meg élményeit Mikó István a Duna délutáni műsorában. Hozzátette, sokszor kérték már arra idegenek, hogy beszéljen úgy, mint Micimackó, de ettől mindig zavarba jön, ám ha ez egy gyermek kívánsága, akkor szívesen utánozza a „csacsi öreg medvét”.

Mikó István további kulisszatitkokat is mesélt. Emlékei szerint valamikor a 80-as évek közepén készült az első felvétel. Addig nem volt casting, de itt szinkron mintát vettek tőle, és kiküldték a Walt Disney amerikai képviselőinek, akik engedélyezték, hogy Magyarországon ő lehessen Micimackó kizárólagos szinkronhangja. Énekelnie is kellett, de mivel zenei általános iskolába járt, ezért ez nem okozott gondot neki. A zene mindig fontos szerepet töltött be az életében, annak idején a Kaláka alapítótagjai között volt. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, ahol 60 napig elérhetők az Almárium korábbi adásai is.

