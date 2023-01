Magyar animáció is szerepel a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon

Erhardt Domonkos Szemem sarka című animációs rövidfilmjének világpremierje a február 16-án kezdődő 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon lesz. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Animáció szakán a Nemzeti Filmintézet (NFI) támogatásával készült alkotást a világ egyik legrangosabb filmes seregszemléjének Generation 14+ programjában vetítik – tájékoztatta a MOME és az NFI szerdán az MTI-t.

A magyar főváros hangulatát tükröző rövidfilm, melyben a budapesti panoráma is megjelenik, azt a pillanatot mutatja be, amikor két, addig egymás számára ismeretlen ember élete összetalálkozik egy pillantás erejéig. A rövidfilm története szerint a barátnőjéhez hazafelé buszozó fiú és egy, a szemközti oldalon ülő lány tekintete az ablak tükröződésében találkozik. A fiú csak gondolatban, de enged a csábításnak és elképzeli, milyen lenne, ha a buszon ülő lánnyal lehetne – olvasható a közleményben.

A közleményben Erhardt Domonkost idézik, aki diplomamunkájáról azt mondta, szeretett volna végre úgy történetet mesélni, hogy ne a szituáció vagy a környezet megértése vegye el az időt a filmből.

„A film egy régi Ikarus buszon játszódó kamaradarab, így a hétköznapiság ábrázolása nagy szerepet tölt be. Emellett szeretek játszani a filmben az elmondott és a nem elmondott arányával, hogy a nem bemutatott üres rész invitálja a nézőt, hogy saját gondolataival és élményeivel töltse ki a fennmaradó teret, még személyesebbé téve a történetet” – fogalmazott a film alkotója.

Jelentős siker a magyar animáció számára

„Szereplésünk a Berlinalén nem csak a fiatal alkotó, de a magyar animáció számára is nagy jelentőségű siker. A Nemzeti Filmintézet támogatásának is köszönhetően, évről évre nagy sikerrel szerepelnek diplomafilmjeink a világ legrangosabb fesztiváljain, ami mutatja, hogy a MOME animációs közössége az egyik legerősebb alkotó műhely a régióban” – idézi az összegzés Fülöp József rektort és animációsfilm rendezőt. A közlemény kitér arra is, hogy a MOME Animáció szakon 2023 őszétől angol nyelven, további szakirányokkal kiegészülve folytatódik a nemzetközi rangú képzés. A filmrendező képzés mellett a Videojáték (Game Design) vagy az Immerzív történetmesélés (Immersive Storytelling) specializációt is választhatják az itt hallgató diákok.

A közlemény felidézi, hogy a Berlinale rövidfilmes versenyprogramjában legutóbb 2019-ben szerepelt MOME animációs alkotás, amikor Buda Flóra Anna Entropia című diplomafilmje a Teddy Awardot nyerte el. Először 2017-ben szerepelt magyar alkotás a Generations ifjúsági és gyerekfilmeket bemutató válogatásában, akkor szintén a MOME Animról kikerült Vulkánsziget című 9 perces digitális rajzanimáció, amelyet Lovrity Anna Katalin készített.

A Szemem sarka című film zenéjét Nóvé Soma jegyzi, vágója Czakó Judit, producere Fülöp József – írják.

Szintén a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon, a Berlinale Classics válogatásában mutatják be Fehér György 1989-ben készült, frissen restaurált Szürkület című filmjét. A Haumann Péter főszereplésével készült alkotás Friedrich Dürrenmatt Az ígéret című regényének motívumain alapszik. A restaurálás a Nemzeti Filmintézet – Filmarchívum és Filmlabor hosszú távú filmfelújítási és digitalizálási programjának részeként készült el 2022-ben.

