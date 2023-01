Premier előtt látható Cristian Mungiu új filmje a Puskin moziban

Premier előtt látható Cristian Mungiu R.M.N. című filmje február 8-án a Puskin moziban, a rendező korábbi alkotásaiból pedig retrospektív vetítéssorozatot tartanak 9. és 12. között az Uránia Nemzeti Filmszínházban.

Cristian Mungiu új filmje, az R.M.N. február 16-ától látható a magyar mozikban. A bemutatót megelőzően a forgalmazó, a Cirko Film és a Budapesti Román Kulturális Intézet premier előtti vetítést rendez a Puskin moziban, amelyen a rendező és a film két magyarul beszélő főszereplője is részt vesz – áll a Cirko Film MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.

Az R.M.N. premier előtti vetítése február 8-án, szerdán este 19 órakor kezdődik a Puskin moziban. Az eseményen a rendező, Cristian Mungiu és a film két szereplője, Moldován Orsolya és Judith State is részt vesz, majd a vetítés után Dragomán György íróval és Gyenge Zsolt filmesztétával beszélgetnek. A szervezők az angol nyelvű kerekasztal-beszélgetéshez szinkrontolmácsot biztosítanak.

A rendező korábbi filmjeit bemutató retrospektív vetítéssorozat az Uránia Nemzeti Filmszínházban a 2007-es 4 hónap, 3 hét, 2 nap című alkotás vetítésével kezdődik február 9-én, csütörtökön 19 óra 30 perckor. 10-én, pénteken az R.M.N. című filmből tartanak még egy premier előtti vetítést, ezt szombaton 16 óra 30 perckor a Dombokon túl című alkotás követi, végül vasárnap 16 óra 30 perckor az Érettségi című filmet láthatja a közönség.

Az R.M.N. Cannes-ban mutatkozott be. Cristian Mungiu, a román új hullám egyik legfontosabb képviselője gyakori vendég a filmfesztiválon: itt mutatták be az Arany Pálmát nyert 4 hónap, 3 hét, 2 nap, a Mesék az aranykorból, a legjobb forgatókönyv díját nyert Dombokon túl és a legjobb rendező díjával elismert Érettségi című filmjét is.

Az R.M.N. többnyelvű alkotás, románul, magyarul, németül, angolul és franciául is beszélnek benne, szereplői között pedig a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának magyar színészei is megjelennek. Az R.M.N. története szerint Matthias külföldről tér vissza a havasok között fekvő erdélyi szülőfalujába karácsony előtt. A férfi aggódik fia, Rudi miatt, és minden vágya, hogy viszontláthassa egykori szerelmét, Csillát. A faluban valami megfoghatatlan nyugtalanság és irracionális rettegés honol. Amikor a péküzembe, ahol Csilla dolgozik, felvesznek két messziről érkezett alkalmazottat, felszínre törnek a korábban rejtett indulatok – olvasható a film szinopszisában.

