Készítsd el saját farsangi jelmezed az M2 Gyerekcsatornával!

A gyermekekben számtalan elképzelés él arról, mik szeretnénk lenni, ha felnőnek, vagy milyen mesevilágban léteznének szívesen – a farsang megfelelő időszak arra, hogy megelevenedjek ezek a fantáziák. A lehetőségek tárháza végtelen, a saját gyártású jelmezekhez az M2 Gyerekcsatorna egy kreatív kézműves rovatsorozattal ad inspirációt. A Hetedhét kaland című műsorban január 17-től hat héten át mutatnak be néhány ötletes kreációt, amelyek nagy sikert arathatnak a télbúcsúztató rendezvényeken.

Farsangi jelmezkészítésre hívja alkotó kedvű nézőit az M2 Gyerekcsatorna.

A következő hetekben a két műsorvezető – Góczán Panni és Korcsog Laura – három-három különleges jelmezt állít össze mindössze néhány perc alatt. Újrahasznosított alapanyagok felhasználásával készülnek el az egyszerűen megvalósítható, egyedi maskarák, mint például a dinoszaurusz, a torta, vagy az akvárium. A kész szetteket fel is próbálják a műsorban a gyerekek.

Hetedhét kaland (Fotó: MTVA/ Zih Zsolt)

A február 20-i hétig hetente egy jelmezt mutatnak be a kicsiknek, akiknek néhány érdekességgel is szolgálnak a kivitelezési tippeken túl. A sorozat bebizonyítja, hogy különösebb nehézség nélkül, a legegyszerűbb technikákkal is készíthetők élethű összeállítások. A játék öröme mellett óriási sikerélményt ad, amikor saját alkotással készül a család a farsangra.

Hetedhét kaland (Fotó: MTVA/ Zih Zsolt)

Farsangi jelmezkészítés az M2 Gyerekcsatornán, a Hetedhét kalandban január 17-től hat héten át!