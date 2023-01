Új dallal jelentkezett az Eurovízió korábbi győztese

Új dallal jelentkezett napjaink egyik legfelkapottabb rockzenekara, az olasz Maneskin: a Gossip címet viselő nóta, melyben Tom Morello is vendégeskedik, a hamarosan megjelenő lemezük előfutára.

A tőlük megszokott lendületes, alternatív rockos hatású dallal vezeti fel január 20-án megjelenő Rush című új nagylemezét a Maneskin.

Az Eurovíziós Dalfesztivál 2021-es megnyerése után gyorsan világhírűvé váló olasz banda ráadásul egy igen komoly vendégzenésszel erősített a nótához: Tom Morellót, a Rage Against the Machine és az Audioslave legendáját hallhatjuk benne gitározni.

„Tom a legnagyobb zenészek egyike, akinek játékát rengeteg hallgattam és igyekeztem belőle tanulni. Egy álmom vált valóra azzal, hogy vele játszhatok, óriási ajándék és felejthetetlen élmény számomra” – mondta a zenekar gitárosa, Thomas Raggi.

Közben Morello sem fukarkodott a dicsérő szavakkal a csapatot illetően: „amikor hallottam, hogy van itt egy olasz banda, amelyik épp letarolja a világot, akkor először eléggé hitetlenkedve fogadtam a dolgot, aztán láttam őket élőben játszani és eldobtam az agyamat” – idézte fel a négytagú bandával kapcsolatos első benyomásait Morello, aki hozzátette, szerinte a Maneskinben minden megvan, hogy a modern rockzene egyik élcsapatává nőjék ki magukat.

„Játszottam velük a stúdiójukban, és közelről is meggyőződhettem, hogy kiváló zenészek, nagyon jó dalokat írnak, ráadásul erős, mély kapcsolatot tudtak kialakítani a közönségükkel, az élő koncertjeiken pedig megőrül a tömeg” – mondta a legendás gitáros.

Arról, hogy a Maneskin valójában mennyire jó élőben, idén tavasszal a magyar közönség is meggyőződhet, hiszen február végén kezdődő Európa-turnéjuk keretében hazánkat is útba ejtik. A turné számos állomása már most teltházas, de a magyarországi koncertre még lehet belépőt kapni. A bulira május 16-án kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában, jegyek erre a linkre kattintva érhetők el, a koncert Facebook-eseménye pedig erre található.

A kiemelt képen a Maneskin zenekar: Damiano David énekes, Ethan Torchio dobos, Victoria De Angelis basszusgitáros és Thomas Raggi gitáros (balról jobbra). Fotó: Facebook/Maneskin