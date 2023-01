A botrányok után visszatérhetnek a sztárok az Oscar előszobájába

Az első gálát 1944 januárjában tartották, akkor látogattak először amerikai filmcsillagok és stúdióvezetők a 20th Century Fox stúdióba, hogy megtekintsék az előző év filmtermésének a külföldi újságírók által kiválasztott legjavát, és átvegyék a testület által öt kategóriában adományozott elismeréseket.

A színésznők között az első kitüntetett Jennifer Jones lett a Bernadette című dráma főszerepéért, a színészek közül a magyar Lukács Pált (Paul Lukas) díjazták az Őrség a Rajnán című antifasiszta háborús drámáért, utóbb mindketten megkapták az Oscart is.

The 1st Golden Globe Awards were held on January 20, 1944 at the 20th Century Fox studios in Los Angeles, California.

Paul Lukas won Best Actor for WATCH ON THE RHINE and Jennifer Jones won Best Acress for THE SONG OF BERNADETTE. #GoldenGlobes pic.twitter.com/C0KqaCq8IZ

