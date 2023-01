Szokatlan feldolgozásban mutatja be A kaukázusi krétakört a Nemzeti Színház

A megszokottól eltérő feldolgozásban mutatja be Bertolt Brecht A kaukázusi krétakör című darabját szombaton a Nemzeti Színház.

A georgiai színházi élet kiemelkedő alakja, Avtandil Varszimasvili rendezi az előadást, amelynek bemutatóját egy baleset miatt többször is elhalasztották – olvasható a színház csütörtöki közleményében, amely szerint Varszimasvili Brecht darabját a néző intellektusát megcélzó interpretációktól kissé eltérően, érzelemdús és szenvedélyes előadásként képzelte el.

A főbb szerepekben Katona Kinga, Bordás Roland, Trill Zsolt és Berettyán Sándor lép színpadra. Mint felidézik, az Azdak szerepében látható Trill Zsolt a próbán részleges izomszakadást szenvedett, emiatt kétszer is el kellett halasztani a bemutatót.

A színművész nem először találkozott a rendezővel, hiszen a Boccaccio Dekameronjából készült Sólyompecsenye című előadással Tbilisziben is vendégszerepelt a kilencvenes években.

„A mi előadásunk egyáltalán nem elidegenítő. Klasszikus songok sincsenek benne” – idézi a közlemény a színészt, aki hozzátette: Avtandil fiatalkorában látta a darabot Brecht rendezésében, és az neki nem tetszett. „Varszimasvili színházi világa egészen más” – hangsúlyozta Trill Zsolt.

Gruse szerepében Katona Kinga látható, akit szintén megfogott a rendezőnek a megszokott Brecht-interpretációktól eltérő, másfajta szemléletmódja. „Ha valamiben itt nem lesz hiány, akkor azok az érzelmek, a vér, a könnyek, a nevetés” – emelte ki a színésznő.

Hozzátette, hogy Avtandil Varszimasvili nagyon erős képekkel, elrajzolt gesztusokkal dolgozik, beemelte a georgiai zenét, a táncokat is az előadásba, ettől is újszerű az egész.

Maga a szerep a MITEM-en látott német előadás kapcsán élt benne leginkább, amelyet a Berliner Ensemble mutatott be pár éve – árulta el

Katona Kinga, hozzátéve: „az, hogy nemrég született meg a gyermekem, egyfelől segítette a szerep megformálását, hiszen az anyasághoz most nagyon konkrétan megélt kötődésem van. Játszani viszont sokkal nehezebb így, hiszen sokkal jobban belém hasítanak a mondatok.”

A közlemény idézi Avtandil Varszimasvilit is, aki kiemelte: „nagyon emocionális előadás lesz. Ma olyan korban élünk, ami a szereteten kívül áll, akár a szeretetlenség korának is nevezhetjük, és mindannyiunkban él a nosztalgia a szeretet érzése iránt”. „Nagyon jó munka volt ez együtt” – állapította meg a rendező, aki a Tbilisziben működő Gribojedov Állami Színház művészeti vezetője is egyben.

Mint a közleményben rámutatnak, Brecht példázata a rendező hazájában játszódik ugyan, de a szerző számára ez csak egy egzotikus díszlet volt, ellenben Varszimasvilivel, aki hazáját nem egzotikus országként kezeli, és élénken él benne azoknak a háborúknak, a polgárháborúknak az emléke, amelyeket átélt.