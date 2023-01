Már magyarul is elérhető Nagy János olimpikon könyve

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és az UNESCO támogatásával készült „Sportágak az olimpiai programban” Nemzetközi sportágválasztó enciklopédia 2019-es megjelenése óta több mint 3000 példányban jutott el iskolákba, emellett 650 könyvtárban is megtalálható határon innen és túl. Az új évre a nagyközönség számára magyar nyelven is elérhetővé vált. Így már nem csupán évente két alkalommal, a másfél évtizedes múltra visszatekintő Nagy Sportágválasztó rendezvényen válogathatnak kicsik és nagyok a sportágak széles kínálatából, hanem az év eleji fogadalmaktól kezdve bármikor megtehetik azt a könyv útmutatásával.

A mai társadalomban egyre több fiatalt „ragasztanak” a képernyő elé a mobiltelefonok, a tabletek, a laptopok és a számítógépek, amelyek megfosztják őket a kiegyensúlyozott, szociálisan aktív életmódtól, ahol kifejleszthetik azokat a társas kapcsolatokon alapuló kommunikációs készségeket, amelyekre szükségük lesz az életben. Sokan az év elején számot vetnek ezzel az életmóddal, és 2023-as fogadalmakban a mozgás az egyik fő pont.

„Elsődleges célunk, hogy a Nemzetközi sportágválasztó enciklopédia használatával Magyarországon és világszerte segítsük a fiatalok számára a megfelelő sportág kiválasztását. Kiadványunk arra kívánja ösztönözni a fiatalokat, hogy a számítógépek és a mobiltelefonok világa mellett találják meg és válasszák ki a könyvből azt a sportot, ami az alkatukhoz és a személyiségükhöz leginkább illik, hogy örömüket lelhessék abban, amit csinálnak” – avatott be Nagy János volt birkózó olimpikon, a Hogyan válasszak sportágat? című könyv szerzője és főszerkesztője.

Az új év elején sokan megfogadják, hogy többet mozognak. De felmerül a kérdés, hogy milyen sport legyen az, amivel a rendszeres mozgást ki lehet pipálni úgy, hogy az hasznos és élvezetes is legyen.

Nagy János könyve és a Nagy sportágválasztó ötlete alapján egy új tantárgy is született a sportiskolákban, sportágválasztó néven. A tantárgy célja, hogy a fiatalok sportválasztása pontos ismereteken és tudatos döntéseken alapuljon. Az órákon a tanulók megismerkednek a saját, önerőből elért sikerek örömével, de szó esik a kudarcok, a csalódások elviselésének módozatairól is.

Az egész életet meghatározhatja a sportágválasztás

A Nagy Sportágválasztó 2007-es indulása óta évente két alkalommal, májusban és szeptemberben biztosít lehetőséget a gyermekek számára a Merkapt Sportközpontban arra, hogy számos ismert és kevésbé ismert sportágat kipróbálhassanak. Az ingyenesen látogatható kétnapos rendezvény során szakedzők és ismert sportolók segítik az érdeklődőket az eligazodásban.

„Szeretnénk minél több emberhez eljuttatni a sport pozitív üzeneteit, nem elméleti síkon, hanem a gyakorlatban is. A kipróbálható több mint 100 sportág aktív tapasztalást, igazi sportélményt ad, és ezáltal pozitív irányba tudja befolyásolni a sporthoz való hozzáállást, viszonyulást. Aki a Hogyan válasszunk sporttágat? könyv alapján felkészülten érkezik a rendezvényre, célirányosan mehet kipróbálni a számára szimpatikus sportokat a többszáz lehetőség közül. Nem az a cél, hogy a gyerekekből élsportoló, olimpikon váljon, csupán az, hogy sikerélménnyel, örömmel gyakorolják a kiválasztott sportágat” – tudtuk meg Kiss Gergely háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázótól, a Nagy Sportágválasztó kommunikációs igazgatójától.

A szakember azt is kifejtette, hogy amellett, hogy a szervezők szándékai között nem szerepel első helyen a tehetségkutatás, számos történet bizonyítja, hogy több, az adott sportággal a rendezvényükön megismerkedő fiatal kiemelkedő eredményeket ért el a választott sportban.

A Nagy Sportágválasztón megtalálható szinte minden ismert sportág, emellett minden évben számos újdonsággal is találkozhatunk. 2022-ben ilyen volt a világot nemrégiben meghódító teqvoly vagy éppen a kettlebell mint önálló sportág.

„Különösen népszerűek azok a sportok, amelyeket állatok közreműködésével lehet űzni, illetve a küzdősportok iránt is kiemelkedő az érdeklődés” – jegyezte meg a Nagy Sportágválasztó kommunikációs igazgatója.

Könnyebb választani, ha tudjuk, mik közül lehet

A Hogyan válasszak sportágat? című könyv az aktuális nyári és téli olimpiai sportágak bemutatása, valamint azok népszerűsítése céljából íródott.

„A témához kapcsolódóan mindenki minden kérdésre választ kap a könyvből: kicsik és nagyok, fiatalok és felnőttek, gyerekek és szülők. Hiszen felnőttként is lehet sportágat találni és választani. A sport az egyetlen olyan eszköz a kezünkben, amellyel saját magunk tudjuk megőrizni az egészségünket” – mutatott rá Nagy János.

A forráshű kiadványt többek között a Nemzetközi Olimpiai Bizottság lektorálta. Az egyes sportágakról szóló blokkok a nemzetközi sportszövetségek jóváhagyásával kerültek be a kötetbe.

„Igyekeztünk olyan értékes és érdekes információkat is belefűzni, amelyekkel máshol nem találkozhatnak az olvasók. Ilyenek például a választás személyes szempontjai vagy a sportorvosi szakvélemény minden egyes sportághoz. De az is izgalmas adalék, hogy a nemzetközi sportszövetségek elnökei is hozzáteszik személyes véleményüket arról, miért érdemes az adott sportágat választani” – ismertette az egykori birkózó olimpikon, aki azt is elárulta, hogy az enciklopédia a tervek szerint minden négy évben frissül majd az aktuális olimpiai sportágakkal és szabályváltozásokkal, illetve dolgoznak már a második köteten is, amely a nem olimpiai sportágakat fogja tartalmazni.

