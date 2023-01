Szerelem és ármány a Dunán, új török sorozattal várja nézőit a közmédia csatornája

Ma este új török produkció debütál a Dunán. A Mavi szerelme (Aşk ve Mavi) című drámasorozat minden hétköznap 18:55-től látható, Az érzelmek tengerén műsoridejében.

A nagy sikerű Az érzelmek tengerén után újabb török sorozat indul a Dunán, Mavi szerelme címmel. A 2017-ben a legjobb sorozat díjával is jutalmazott széria helyszíne káprázatos, ezúttal a mesébe illő Kappadókiába kalauzolja el a nézőket. A film alaptörténete is különleges: Ali, egy gazdag család fia hosszú évek óta börtönben ül egy Ahmet nevű férfi meggyilkolása miatt. A büntetése letöltése közben levelezni kezd egy fiatal lánnyal, Mavival, akivel a szabadulás után személyesen is találkoznak. Az üzeneteknek köszönhetően úgy érzik, szinte már ismerik egymást, ezért rövid időn belül összeházasodnak. Mint kiderül, a címszereplő Mavi nem véletlenül írt leveleket Alinak, a lány ugyanis a meggyilkolt Ahmet húga, aki bosszút akar állni testvére gyilkosán. De, mi van, ha valójában nem is Ali az elkövető? Egy szép szerelmi történet kezdetét és két család sorsának összefonódását ismerhetik meg a nézők.

Ali szerepében az ismert török énekes és színész, Emrah Erdogan látható, míg Mavit a gyönyörű török színésznő, Burcu Kiratli alakítja. A több nemzetközi elismeréssel jutalmazott sorozatot játszották már Romániában, Macedóniában, Grúziában, továbbá dél-amerikai és ázsiai országokban is. Törökországban a drámasorozat 2016 és 2018 között három évadon át volt látható.

Országos Premier: Mavi szerelme 2023.01.02., hétfő 18:55 – 1. rész