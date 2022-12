Petőfi 200: A forradalmár költő születésnapját ünnepli a közmédia

Az újév első napján, január elsején, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóján vers- és zenei maratonnal, a János vitéz című rajzfilmmel, valamint a gyermekeknek szóló Hetedhét kaland című műsor tematikus adásával élteti a magyar irodalom elsőszámú váteszköltőjének emlékét a közmédia.

Minden nemzetnek vannak olyan kivételes időszakai, amikor rendkívüli tehetségek jelennek meg. A reformkor sok lángelmét ajándékozott az utókornak, a tudományos és a kulturális színteret tekintve egyaránt. Közülük is kiemelkedett Petőfi Sándor, aki 200 évvel ezelőtt, 1823. január 1-jén született, és rövid élete alatt meghatározó alakjává vált a magyar történelemnek.

Petőfi emlékét, kulturális örökségét méltóképpen kell megőrizni az utókornak, amelyhez a közszolgálati csatornák is hozzájárulnak, a közönségük korának megfelelő, változatos formában. A bicentenáriumhoz kapcsolódó események és médiaprodukciók meghatározó részét alkotják a közmédia 2023-as tartalmainak, amelynek első állomásaként, január 1-jén, vasárnap tematikus műsorfolyammal ünnepli Petőfi Sándor születésnapját.

Válogatás a műsorok legjavából

A költő János vitéz című remekművét Jankovics Marcell dolgozta fel. Az első magyar, egész estés animációs filmet 1973. május 1-jén mutatták be a mozik, ám máig nagy népszerűségnek örvend. A Gyulai Gaál János zenéjével készült mesét a Duna január 1-jén, a 19:30-kor kezdődő Újévi Nyitány után tűzi műsorára. A nap folyamán a népszerű, Álmok álmodói sorozatban pedig Petőfi Sándor életútja elevenedik meg.

Az M5 kulturális csatorna december 27-től január 1-ig minden nap 14:35-kor Petőfiről szóló tévéfilm-sorozatot vetít, amelyeket másnap reggel megismétel. Január 1-jén műsorkínálatukat egész nap Petőfi-versek kísérik, és levetítenek egy páratlan filmtörténeti csemegét is: Kacsóh Pongrác daljátékának filmváltozatában elevenedik meg János vitéz története. A Magyar Filmintézet munkatársai ezt a filmkópiát 35 mm-es és 16 mm-es darabokból illesztették össze.

A Kossuth Rádió is kapcsolódik az emlékévhez: január 1-jétől adásában minden nap elhangzik egy Petőfi vers. A Bartók Rádióban 15:05-től kezdődik a Petőfi 200 zenés összeállítás a költő megzenésített verseiből, amelyben – a többi között – elhangzik a Kodály Zoltán, majd Tolcsvay László által megzenésített két Nemzeti dal és Sugár Rezső Reszket a bokor feldolgozása.

Az M2 Gyerekcsatornán az M2 Matricákban ellátogathatnak a nézők a költőforradalmár szülővárosában lévő kiskőrösi János Vitéz Látogatóközpontba. Innen jelentkezik be a Hetedhét kaland különkiadása is, amelyben Petőfi Sándor időutazásra hívja a kicsiket. A tematikus rovatok között látható majd a költő egyik leghíresebb versének, az Anyám tyúkjának megfilmesített változata is, amely a Rímerdő sorozat részeként debütált a csatornán. Hogy hogyan nézhetett ki a költemény egyik főszereplője, Morzsa kutya, arra a gyerekcsatorna egy pályázat segítségével kereste a választ. A felhívásra érkezett fotókat és rajzokat a Nézői képek rovatban mutatják be.

Petőfi 200 – január 1-től, egész évben a közmédia csatornáin!

Országos tévépremier: A helység kalapácsa – január 22-én a Dunán!

Kiemelt kép: Barabás Miklós festőművész és grafikus 1848-ban készült rajza Petőfi Sándor költőről (Fotó: MTI/Reprodukció)