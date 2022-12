Hangos sikert aratott a Dunán debütáló Aranybulla-sorozat

Országos tévépremierjével kedvező fogadtatásban részesült az év egyik legnagyobb hazai filmes meglepetése, az Aranybulla kiadásának 800. évfordulóján megjelenő történelmi sorozat. Januárban folytatódnak a premierek: soha nem látott mennyiségű magyar filmes alkotás érkezik a közmédia csatornájára.

A magyar középkor eddig nem látott részletességgel és hitelességgel tárult a nézők elé a Dunán december 25. és 30. között hat részben bemutatkozó történelmi sorozatban, az Aranybullában. A hiánypótló alkotásban hiteles jelmezek, díszletek, kellékek és a kiváló színészi alakítások tették élményszerűvé a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének értelmezését.

Az első visszajelzések alapján az edukációs szándékkal készült sorozat egyik legnagyobb erényének az eredeti történetszemléletét tartják. A Veréb Tamás és Trill Zsolt által megformált II. András király új arcát ismerhették meg a nézők: a fikciós részletek olyan jeleneteket ábrázolnak, amelyek segítenek mélyebben megérteni az uralkodó döntéseinek hátterét, a megszólaló történészek pedig tágabb értelmezési keretet adnak egész Európára kiterjesztve.

A Nemzeti Filmintézet és a közmédia megállapodásának köszönhetően 2023-ban a Duna több új, várva várt filmes produkciót is országos tévépremierben mutat be nézőinek. A világ legidősebb élő olimpiai bajnoka, Keleti Ágnes rendkívüli életét bemutató dokumentumfilm, az Aki legyőzte az időt január 9-én 20:45-kor debütál a Dunán. Petőfi Sándor A helység kalapácsa című művének a Petőfi 200 emlékév kapcsán készített különleges filmes paródiáját is a csatorna mutatja be január 22-én. A sort egy dokumentum-játékfilm zárja: január 31-én, a Béke – A nemzetek felett című alkotás.

A II. András királyról és koráról készült alkotás mozifilm-változatát – narráció és a dokumentumfilmes eszközök nélkül – jövő áprilisban tekintheti meg a közönség. A hatrészes sorozat epizódjait január 2. és 7. között ismétli a Duna World, és egy hétig újranézhetők a Médiaklikken is, ahol filmes kulisszatitkok és más érdekességek is elérhetők.

