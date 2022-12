Megismétli a Csapó Gáborról szóló emlékműsort az M4 Sport

Több mint százezren búcsúztak Csapó Gábor olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázótól az M4 Sport emlékműsorán keresztül. A temetése napján, december 14-én a katari világbajnokság közvetítései miatt a késő esti órákban sugározták a műsort, amelyet december 30-án délután megismétel a csatorna.

December 14-én vettek végső búcsút a november 27-én, 72 éves korában elhunyt legendás sportolótól. A hetvenes-nyolcvanas évek magyar vízilabdasportjának meghatározó alakja előtt akkor emlékműsorral tisztelgett az M4 Sport, amelyet a késő esti sugárzás ellenére is több mint százezren követtek. December 30-án 14 órától megismétli a műsort a közmédia sportcsatornája, így azok is láthatják a különleges felvételeket felvonultató adást, akiknek akkor nem volt erre lehetőségük.

2022. november 27-én, 72 éves korában elhunyt Csapó Gábor olimpiai, világ- és Európa-bajnok vízilabdázó. (Fotó: MTVA/Zih Zsolt)

„Különleges figura, igazi egyéniség volt az uszodában Csapó Gábor. Nem hiszem, hogy bármikor a pályafutása során csak egy pillanatra is megingott, vagy félt volna az ellenféltől”

– mondja róla a műsorban Kásás Zoltán olimpiai ezüstérmes, világ- és Európa-bajnok pólós.

Az emlékadásban számos archív felvétellel és interjúrészlettel is felidézik a legendás sportember alakját, karrierje fontos mérkőzéseit, köztük az 1976-os montreali olimpiai diadalt. A műsorvezető, Petrovics-Mérei Andrea és Kásás Zoltán mellett Kenéz György olimpiai, és Európa-bajnok vízilabdázó is elmeséli a játékosként és edzőként is legendás „Dudihoz” kötődő történeteit, megosztja a nézőkkel, milyen volt élete különféle szerepeiben.

A kiemelt képen: Csapó Gábor olimpiai bajnok vizilabdázó, edzõ mellett Radványi Dorottya mûsorvezetõ kezében tartja az 1980-as moszkvai olimpia kabaláját, Misa mackót a Hogy volt!? címû tv-mûsor felvételén, az MTVA 7-es stúdiójában. (Fotó: Zih Zsolt)