Elhunyt Bob Marley unokája

A tragikusan fiatalon elhunyt Bob Marley unokájának halálhírét képviselője erősítette meg az amerikai zenei lapnak.

A fiatal reaggie-zenész 1992-ben született Jamaikában, ám tizenegy éves korától kezdve az Egyesült Államokban élt. A családi hagyományokat követve zenész apja – és legendás nagyapja – után ő maga is a reaggie műfajában alkotott. Első szerzeményeit még középiskolás korában írta, debütáló albuma, a Comfortable pedig 2014-ben jelent meg.

A zeneszerzéssel átszőtt gyermekkorával kapcsolatban egy korábbi Rolling Stone interjúban így beszélt:

A fiatal zenész halálának pontos oka egyelőre nem ismert.

