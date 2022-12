Aggódik a lengyel LMBTQ-közösségért a Spice Girls énekesnője, lemondta a koncertjét

A Spice Girl szombaton lépett volna fel a dél-lengyelországi Zakopanéban, és azóta sem részletezte, hogy miért mondta le a szereplését.

A lengyel hatóságokat és a koncertet szervező tévécsatornát az elmúlt években sok kritika érte az LMBTQ-jogokkal kapcsolatos álláspontjuk miatt.

Az énekesnő a közösségi médiában azt írta: „Néhány olyan kérdés fényében, amelyre felhívták a figyelmemet, és amelyek nem illeszkednek az általam támogatott közösségekhez, attól tartok, hogy nem tudok a tervezett módon fellépni Lengyelországban szilveszterkor.”

— Mel C / Melanie C (@MelanieCmusic) December 26, 2022



Melanie C visszalépésére reagálva a lengyel TVP televízió annyit közölt, hogy az énekesnő korábban izgatottan várta a fellépést, később viszont „az online kommentek nyomására, váratlanul” lemondta a fellépést. A kommentekre vonatkozó értesülést az énekesnő szóvivője nem erősítette meg.

A sztár egyébként köztudottan az LMBTQ-jogok kiemelt támogatója, amiért 2021-ben elnyerte a brit LMBTQ-díjkiosztón a „Hírességek szövetségese” díjat, az Attitude magazin díjátadóján pedig 2022-ben a „tiszteletbeli leszbikus” címet is megkapta.

