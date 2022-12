Zenés műsorok és csodás történetek karácsonykor a közmédiában

A Duna zenés szentestével, az M5 csatorna kulturális- és koncertműsorokkal, az M2 gyerekcsatorna varázslatos ünnepi mesékkel várja a nézőket.

A közmédia karácsonyi műsorválasztékával a család minden tagjára gondol. December 24-én egész nap reklám nélkül élvezhetik a Duna műsorát a nézők. Az ünnepi kínálatban, délelőtt Fekete István klasszikusának rajzfilmváltozatával, a Vukkal köszönthetik a karácsonyt, míg délután a 2012-es Tüskevárat vetíti a csatorna. Szenteste, 18:35-től az Ünnepelt című, zenés-verses műsor hív közös ünneplésre; a megálmodója Mező Misi, aki a hazai könnyűzene ismert előadóművészeivel és a kortárs szépirodalom alakjaival ünnepli Jézus Krisztust. A verseket Cakó Ferenc látványos homokanimációi kísérik. Mező Misivel a Jézus és… évadzáró epizódjában is találkozhatnak a nézők december 24-én 15:40-től, amikor pásztorként tűnik fel.

A Csináljuk a fesztivált! 19:55-kor karácsonyi különkiadással jelentkezik: hazánk sztárelőadói ünnepi slágerekkel állnak színpadra, több produkcióban a Magyar Rádió Gyermekkórusa, valamint a hatvani Dalvarázs Kórus is közreműködik. A műsor mostani adásában fellépő énekesek mellett az előző évad szereplői is visszatérnek, és a zsűri is meglepetéssel készül. Az ünnepi adásban felcsendülnek a közkedvelt karácsonyi dalok, így például a Fehér karácsony, a Legyen ünnep vagy az Ajándék.

(Forrás: MTVA)

Karácsony első napján, december 25-én délután Az aranyemberrel utazhatnak el a nézők a Senki szigetére, este 8 órakor pedig országos tévépremierben debütál az Aranybulla hatrészes történelmi sorozat első része, amelynek következő epizódjai december 30-ig láthatók, azonos kezdési időpontban. December 26-án délután A Pál utcai fiúkat, majd a Paddington című családi vígjátékot vetíti a csatorna. Ugyanezen a napon, 19 órától a Duna Worldön Mága Zoltán ünnepi koncertje szórakoztatja a tévénézőket. A Szabó Magda regényéből készült Abigél című sorozat mind a négy része műsorra kerül, december 26-a és 29-e között, 18:40-től sugározza a Duna.

Az M5 kulturális csatorna december 23-án az esti Librettóban karácsonyi különkiadással jelentkezik, majd az Ez itt a kérdés ünnepi epizódját láthatják a nézők, amelynek vendégei Böjte Csaba, Ákos, Eperjes Károly és Szalóki Ági lesznek. Szenteste, 20 órától a Budapesti Operettszínház Ave Maria adventi gálahangversenyét, karácsony első napján 22 órától a Budafoki Dohnányi Zenekar tavalyi, Igazából Karácsony című gálakoncertjét tűzi műsorára a csatorna.

Ünnepi kínálattal készül kis nézőinek az M2 gyerekcsatorna is. A közmédia legkisebbeknek szóló, reklám- és erőszakmentes tévéadóján december 23-26. között mindennap 14:25-től több karácsonyi mesével – A karácsonyi csillag, A Mikulás kisinasa, Pamacs, a Mikulás kis rénszarvasa, valamint az Aninka és az elvarázsolt herceg – élhetik át az ünnep igazi üzenetét a gyerekek. December 24-én, 8 órától karácsonyi kiadással jelentkezik az M2 Matricák – Neked van testvéred? rovata, 10 órától pedig évadzáró epizódjához érkezik a Rozmaring kunyhó.

