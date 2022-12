Csináljuk a fesztivált! – ünnepi adásokkal folytatódik a show

Szenteste és szilveszterkor a legnépszerűbb hazai előadók ünnepi slágerekkel szórakoztatják a Duna nézőit.

A Csináljuk a fesztivált! következő adása éppen szentestére esik, ezért kivételesen karácsonyi különkiadással folytatódik a műsor. A 19:55-kor kezdődő adásban hazánk sztárelőadói ünnepi slágerekkel állnak színpadra, több dalban a Magyar Rádió Gyermekkórusa, valamint a Dalvarázs Kórus is közreműködik. Új énekesek mellett az előző évad szereplői, Miklósa Erika, Janza Kata, Polyák Lilla és Dolhai Attila, valamint a győztes, Peter Šrámek is visszatér, de színpadra lép – többek között – Wolf Kati, Hevesi Tamás és Pál Dénes is. De a show zsűritagjai is különleges meglepetéssel készülnek szentestére. A műsorban felcsendülnek a legnagyobb karácsonyi slágerek a klasszikusoktól Zámbó Jimmy-ig, így a Fehér karácsony, a Legyen ünnep vagy az Ajándék című ünnepi örökzöldek is hallhatók lesznek, eddig sosem látott produkciókban.

A karácsonyi tematikus adás után, a következő szombaton, december 31-én, 21:35-től az év utolsó napján ismét egy különleges fordulóval folytatódik a show. Az utolsó előtti elődöntőben a legnagyobb bulislágerekkel térnek vissza a versenyzők, a házi bulikat idéző, önfeledt, szilveszteri hangulatban. Az ünnepi adások különlegessége, hogy nem minden produkcióra lehet majd szavazni, néhány slágert csak versenyen kívül mutatnak be az előadók.

Az előző évadhoz hasonlóan, most is csatlakoznak a zenei időutazáshoz a közmédia műsorvezetői. Rátonyi Kriszta, a Család-barát műsorvezetője különleges átalakulásával a Csináljuk a fesztivált! következő adásának hangulatát idézte meg.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kriszta Rátonyi (@ratonyikriszta) által megosztott bejegyzés

Csináljuk a fesztivált! – ünnepi adások december 24-én és 31-én, szombat este a Dunán!