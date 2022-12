Magyarországon is megjelenik David Copperfield mágikus könyve

Immár magyarul is megjelent A varázslat története című könyv, amelyből David Copperfield csodálatra méltó és rejtélyekkel teli pályafutását ismerhetjük meg. Akár karácsonyi ajándéknak is tökéletes ez a gazdagon illusztrált kötet, amely mágikus történetei által kicsit az olvasót is elrepíti a csodák világába. A kiadvány előszavában Ungár Anikó, bűvész, előadóművész fogalmazza meg gondolatait.

David Copperfield, születési nevén David Seth Kotkin a Forbes magazin szerint a világ kereskedelmi szempontból valaha volt legsikeresebb bűvésze. Harmincéves pályafutása alatt 38 Emmy-jelölést kapott, amiből 21-et el is nyert. 11 Guinness-rekordot tart, csillaga van a Hollywoodi hírességek sugárútján és az amerikai Kongresszusi Könyvtár Élő Legenda-elismerését is megkapta. Tizenkét évesen az Amerikai Bűvészek Társaságának legfiatalabb tagja volt, 16 évesen a New York-i Egyetemen tanított bűvészetkurzust. „Nagy örömmel vállaltam el a felkérést, hogy ajánlást írjak a könyvhöz, ugyanis maximálisan azonosulni tudok azzal a szakmai-és életfilozófiával, amit David Copperfield képvisel. Érdekes olvasmány lehet mindenki számára: a szülőknek, akik a világhírű illuzionista ámulatba ejtő mutatványain nőttek fel és a gyermekeiknek is, akik már egy olyan felgyorsult világba érkeztek, ahol a modern technika vívmányai már-már csodaszámba mennek. Azt gondolom, Copperfield zsenialitását éppen az adja, hogy akár egykoron, a mai korban is örök érvényűen izgalmasak és egyedi hangulatúak a műsorszámai” – mondta Ungár Anikó. A világhírű magyar bűvész azt is elárulta, hogy évtizedekkel ezelőtt, amikor Copperfield még tizenéves volt, és ő maga is pályája kezdetén járt, számos bűvészkongresszuson volt alkalma tehetségét megcsodálni. Már akkor felfedezte személyiségének sugárzó erejét, ami meglátása szerint meghatározó alkotóeleme volt világhírűvé válásának. „Egy rendkívül alázatos és hiteles embert ismerhetünk meg közelebbről a könyv fejezetei által, aki ebben a kiábrándultsággal teli világban is képes volt mindvégig elvarázsolni az embereket, és elhitetni velük, hogy csodák igenis léteznek. Mert nagy szükségünk van arra, hogy higgyünk a csodákban. Még ha csak egy-két órára is” – osztotta meg véleményét Ungár Anikó a műfaj koronázatlan királyáról. David Copperfield