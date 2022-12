A pára sem teheti tönkre a frizuránkat az esős téli napokon

Világszinten is újdonságnak számít a hajlaminálás, egy sztárfodrász által kifejlesztett eljárás, amire még Jennifer Lopez is esküszik. Mi, magyarok szerencsére már több budapesti és vidéki fodrászszalonban is kipróbálhatjuk az új módszert, amely nem csupán ragyogóvá változtatja, jóval kezelhetőbbé is teszi a hajunkat.

Üveghaj, folyékony haj – csak ilyen jelzőkkel illetik a hajlaminálás eredményét. Az új eljárás ugyanis páratlanul selymes, fényes, egyenletes és könnyen kezelhető hajkoronát biztosít. Bár Jennifer Lopez kedvenc kezelése nálunk még újdonságnak számít, az Alfaparf Milano Professional jóvoltából már több hazai szalonban találkozhatunk vele. „A tavalyi év végén kezdték felkapni, azóta egyre több vendég kéri a hajlaminálást. Nem sok cég nyújt ilyen szolgáltatást, illetve nem mindig az Alfaparf új kezelését találjuk ez alatt a név alatt” – hívja fel rá a figyelmünket Schmicsek Melinda, az Alfaparf Milano Professional oktatási vezetője. Az 50 perces eljárás közben – amely jóval rövidebb, mint más technológiák esetében v a haj felületén hasonló folyamat megy végbe, mint az üveggyártás során. Ahogyan az üveg a hő hatására formálhatóvá válik, úgy képez a haj hosszán végighúzott keratin fényes, sima felületet, ami a teljes hajkoronának egységes ragyogást biztosít. Ezt a hatást pedig megfelelő ápolás mellett akár akár 2 hónapig is élvezhetjük. „A keratinfeltöltéssel járó laminálás szó szerint lezárást, bevonást jelent. A hő hatására az új típusú, szilanizált keratin védőréteget von a hajszál köré, így tükörsima felület képződik. Ezt hajvasalással érjük el, de itt az egyenesítés helyett a haj puhaságán, fényén van a hangsúly. Így a lehető legjobbat hozhatjuk ki a vendég hajából: csillogó, sima és tükörfényes lesz” – emeli ki Melinda. Ám az újfajta kezelés nem csupán esztétikai előnyökkel jár: igazi áldás azoknak, akik gyakran küzdenek a gubancolódó, szöszösödő hajjal. A mostani esős téli időben egyébként is hajlamos begöndörödni a hajunk, ahogy a nyári párás melegben is. A kezelés azonban segít ellenállni a külső hatásoknak, így bármilyen frizurát jóval könnyebben tehetünk tartóssá. Térképen kereshetünk fodrászt a lamináláshoz



A hajlaminálás kiemelten ajánlható a vékony szálú, esetleg a festés miatt igénybe vett szőke hajra. A kezelés után sokkal csillogóbb lesz és már ránézésre is egészségesebb hatást kelt, mint korábban. A hajszerkezetbe épülő keratinnak hála pedig valódi, minőségi javulást lehet előidézni: még az az alsó néhány centi is megmenthető a hajunkból, amit egyébként le kellene vágatnunk. Ezekhez az eredményekhez ugyanakkor lényeges a haj otthoni utókezelése is, ami speciális samponnal és a kondicionálóval történik, meghosszabbítva az elért kozmetikai eredményt. Fontos az is, hogy mindenképpen olyan szakembernél vegyük igénybe a kezelést, aki elvégezte az ehhez szükséges tanfolyamot, érti és tudja, mikor milyen hőmérsékletet kell választani. De hol találjuk az ilyen fodrászokat? „Az Alfaparf Milano térképét böngészve gyorsan kideríthetjük, hol végeznek a közelünkben hajlaminálást. Akik már használják az új típusú keratint, azok felkerülnek egy térképre, így bárki könnyen megtalálhatja a szalonokat, első sorban Budapesten, de sok helyen vidéken is” – zárja Schmicsek Melinda. A kiemelt kép illusztráció.