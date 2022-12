Egy kiadó most ingyen kiadhatja a könyved

Bár hivatalos kutatások nem készültek még arról, hogy hány embernek lapul az íróasztala fiókjában – vagy ma már inkább a számítógépén – olyan papírhalmaz, amin a tervezett könyve van, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy bizony sok. Rengetegen vannak, akiknek már van kézirata egy regényről, egy memoárról, vagy akár egy tárcagyűjteménye. A legtöbben nem merik, vagy anyagi lehetőségük nincs arra, hogy ki is adják ezeket. Ezen segít most egy kiadó, aki a karácsony szellemében ingyen könyvkiadást vállal.

Könyvet ajándékozni mindig jó, és nemcsak azért, mert könnyebb becsomagolni, mint egy zoknit vagy egy pizsamát. Már a középkori ajándékozási szokásokban is kiemelt szerepet kaptak a könyvek. A kéziratok, kódexek értékét nemcsak a könyv, mint ritka és becses tárgy adta meg, hanem a benne rejlő szöveg megbecsültsége is. Nem véletlen, hogy ez az időszak a kiadók világában is különösen mozgalmasnak számít.

Karácsonykor valóra válnak az álmok

Egy könyvkiadás bizony bonyolult és költséges feladat, és az, aki épp írt egy könyvet még nem biztos, hogy tudja miként oldja meg azt, hogy az írása nyomtatásban, könyv formájában is megjelenjen. Az Underground Kiadónál meghirdetett akció most segít a szerzőknek, hogy valóra váltsák az álmukat.

„Sokan nem is sejtik, hogy nálunk januárban, februárban jelentkezik a legtöbb szerző, hogy írt egy könyvet. Olyan ez, mint a konditermek újévi fogadalma, hogy most írok, vagy épp befejezem az évek óta elkezdett regényemet. Aki tényleg rendelkezik egy kész kézirattal, annak most itt a vissza nem térő lehetőség. A karácsony egyébként is kicsit arról is szó, hogy a lehetetlen dolgok is megtörténhetnek, ebben szeretnénk mi segíteni” – mondta Alcser Norbert, az Underground Kiadó Kft. ügyvezetője.

Hatalmas segítséget kapnak a leendő szerzők

2022. december 24-től 2023. január 1-ig minden olyan szerző, aki még nem adott ki könyvet az Underground Kiadónál, az ingyenesen megkapja a „Saját kiadású könyvcsomagot”, melynek értéke 49.900 Ft.

„Az ajándék tartalmazza: a kézirat nyomdai előkészítését, a borító készítését, a borítóhoz egy jogdíjas stockfotó használatát, a teljes nyomdai előkészítést, valamint a szerző a saját online felületén kedvezményesen vásárolhat saját részre könyvet. Igény esetén pedig a könyvet értékesítjük is a saját vagy akár a Líra, Libri, Bookline hálózatában, de ez már külön megállapodás részét képezi” – tette hozzá Alcser Norbert, aki szerint nagyon nagy segítség ez minden leendő szerzőnek.

A kiadó tapasztalatai szerint minden karácsonyi akció nagyon népszerű, így bíznak abban, hogy most is sok ember számára lesz hasznos, hogy egy ennyire kézzel fogható ajándékot álmodtak meg.

