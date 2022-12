Novák Katalin külföldi származású balettművészek honosítási okiratát adta át

Novák Katalin: Európa békéjének megőrzéséhez az erőszakot kívül kell tartanunk a határainkon

Ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni az európai emberek békéjét és biztonságát, az erőszakot kívül kell tartanunk a határainkon – erről beszélt a köztársasági elnök Kelebián, ahol a szerb államfővel és a korábbi cseh miniszterelnökkel megtekintette a magyar–szerb határt. Novák Katalin azt mondta: Európa érdeke azt diktálja, hogy Románia és Bulgária is minél előbb csatlakozhasson a Schengeni-övezethez, mert ők is segíthetnek visszaszorítani az illegális migrációt – számoltak be róla az M1 Híradóban.

Belföld