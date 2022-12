Balázs Fecó dala nyerte a Csináljuk a fesztivált! harmadik elődöntőjét

A popzene hajnala fordulóban a Homok a szélben című sláger lett a közönség és a zsűri kedvenc produkciója, Kovács Kati előadásában. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas előadóművész mellett öt másik sztárelőadó is folytathatja a versenyt dalával az évszázad slágere címért.

Szombat este a harmadik elődöntővel folytatódott a Csináljuk a fesztivált!, a Duna közkedvelt showműsora. Újdonság, hogy ebben az évadban évtizedek helyett zenei korszakok adják az elődöntők tematikáját, amelyekből ezúttal – mivel egy adásban nem lesz szavazás – hat dal juthat tovább a középdöntőbe. Ez alkalommal a magyar popzene örökzöld slágereit vitték színpadra a show sztárelőadói.

A harmadik elődöntőben versenyző tíz sláger közül hatodikként jutott tovább a Bombázó című R-GO-sláger, Kállay Saunders András előadásában, majd ötödikként került be a középdöntőbe a Álmodj királylány című dal, Pesák Ádám produkciójaként. A negyedik helyen a Gyere őrült című pop-rock dal végzett, így Freddie is folytathatja a versenyt.

A Várj, míg fel kell majd a nap Baricz Gergővel a dobogó harmadik fokán kapott helyet, másodikként pedig a Trabant jutott tovább Poór Péter, Máté Péter-díjas énekessel, a Táncdalfesztivál egykori sztárjával. Az első adás egyértelmű győztese Balázs Fecó szerzeménye, a Homok a szélben lett, amit a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Kovács Kati adott elő a Csináljuk a fesztivált! színpadán.

December 24-én, szenteste egy különleges, karácsonyi adással folytatódik a Duna showműsora, amelyben hazánk sztárelőadói ünnepi slágerekkel állnak majd színpadra, több dalban a Magyar Rádió Gyermekkórusa, valamint a Dalvarázs Kórus is közreműködik.

Új énekesek mellett az előző évad szereplői, Miklósa Erika, Janza Kata, Polyák Lilla és Dolhai Attila, valamint a győztes, Peter Šrámek is visszatér, de fellép – többek között – Wolf Kati, Hevesi Tamás és Pál Dénes is. A show zsűritagjai is különleges meglepetéssel készülnek.

Csináljuk a fesztivált! – Karácsonyi adás – december 24-én, 19:55-től a Dunán!

