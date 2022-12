Poplegendákkal folytatódik a Csináljuk a fesztivált!

A harmadik elődöntőben, december 17-én A popzene hajnala című adással halad tovább a Duna showműsora. A magyar pop- és rockzene olyan 80-as évekbeli nagy slágereivel folytatódik a műsor, mint a Szerelemre születtem, a Trabant vagy a Gyere őrült, és két legenda, Kovács Kati és Poór Péter is színpadra lép.

Harmadik adásához érkezik a Csináljuk a fesztivált! új évada, amely a popzene első hazai slágereivel hívja a nézőket közös nosztalgiára. A KFT, az Exotic és Zoltán Erika fülbemászó, táncolható dalai mellett született azonban néhány kivételes rockhimnusz is – ezek mind helyet kapnak a Duna showműsorának következő elődöntőjében. Elhangzik majd a Karthago legendás történetű, nagyívű eposza, a Requiem és az Edda Művek egyik legdinamikusabb slágere, a Gyere őrült is, a pop-életérzést Zoltán Erika Szerelemre születtem című diszkóslágere adja, az alternatív vonalat pedig a KFT Afrikája és az Exotic Trabantja képviseli.

A folytatásban ismét tíz új sztárelőadó mutatja be a korszakos slágereket, akik közül hatan folytathatják a versenyt a középdöntőben, ahol újabb esélyt kaphatnak arra, hogy az általuk előadott dal a műsor végén az évszázad slágere legyen. A fellépők között ezúttal is megtaláljuk az elmúlt évtizedek több kiemelkedő énekesét, mint például a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Kovács Katit, a Máté Péter-díjas Poór Pétert, a fiatalabb generáció tagjai közül Freddie, Kállay Saunders András és Lola is előad egy-egy korszakos slágert. Hogy rajtuk kívül még kik „csinálják a fesztivált” december 17-én, megtekinthető a műsor Médiaklikk-oldalán, ahol újranézhető az előző elődöntő, valamint kulisszatitkok is olvashatók!

Az előző évadhoz hasonlóan, most is csatlakoznak a zenei időutazáshoz a közmédia műsorvezetői. Forró Bence, a Család-barát műsorvezetője különleges átalakulásával a Csináljuk a fesztivált! következő adásának hangulatát idézte meg.

