Oscar-díj: Kilencvenkét alkotás közül kerülhet ki a nemzetközi film kategóriájának győztese

Az amerikai filmakadémia 92 nemzetközi film, 27 animációs film, valamint 144 dokumentumfilm nevezését fogadta el az Oscar-díjra. A testület még decemberben nyilvánosságra hozza a kategóriák szűkített listáit, amelyekből végül kikerülnek az Oscar-jelöltek.

Mindhárom mezőnyben erős produkciókkal képviseltetik magukat a nagy stúdiók és a függetlenek is. A variety.com cikke szerint a nemzetközi film kategóriájában évek óta a legerősebb mezőny állt össze: mások mellett Belgiumból a Közel, amelyet már több nagy filmfesztivál, köztük Cannes is díjazott, Dániából a Szent pók, Franciaországból a Saint Omer, Lengyelországból az EO, Ausztriából pedig a Fűző versenghet az Oscar-szoborért. Magyarország idén a Blokád című filmet nevezte.

A nevezési feltételeket teljesítő 92 alkotásból álló listát a filmakadémia legalább 8-9 filmet megtekintő, előzetes becslés szerint mintegy 1100 tagjának szavazatai alapján szűkítik le 15-re. A rövid listán szereplő filmek címét december 21-én jelentik be.

Az animációs filmek és a dokumentumfilmek közül akadnak még olyan produkciók, amelyeknek teljesítenie kell bizonyos kvalifikációs feltételeket.

Az Oscarra pályázó 27 egészestés animációs film között van Guillermo del Toro Pinokkiója, a japán Inu-Oh című produkció, a Pixar stúdió Lightyear című filmje, az amerikai független A24 produkciós vállalat Marcel the Shell with Shoes On című animációja és a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság című film is a DreamWorks Animációs stúdiótól.

A dokumentumfilmeknél 144 produkció indulhat a díjért. De az ebben a mezőnyben versenyző produkciók más kategóriákban is esélyesek lehetnek, köztük akár a legjobb film Oscarjára is bejelentkezhetnek.

A mezőny díjesélyesei között emlegetik Laura Poitras filmjét, az All the Beauty and the Bloodshedet, ami a velencei filmfesztiválon Arany Oroszlán-díjat kapott, a Bad Axe című, szintén több díjjal elismert dokumentumfilmet vagy a Fire of Love című alkotást, amely a francia vulkanológus házaspárról, Katia és Maurice Krafftról szól, akik 1991-ben egy vulkánkitöréskor vesztették életüket.

A dokumentumfilm-kategória 15 filmre szűkített rövid listáját szintén december 21-én hozzák nyilvánosságra. Emellett a smink és haj, a hang, a látványeffektusok, az eredeti filmzene, az eredeti filmdal, a rövid animáció, a rövid dokumentumfilm és a kisjátékfilm szűkített listája is akkor derül ki.

Az Oscar-jelöléseket 2023. január 24-én jelentik be. A 95. Oscar-díjkiosztó gálát március 12-én rendezik meg Los Angelesben.