Megjelent A helység kalapácsa hivatalos előzetese

Elérkezett a pillanat, amikor már szinte karnyújtásnyi közelségbe került az új A helység kalapácsa című eposzparódia bemutatója. Ennek apropóján érkezett egy hosszabb, tartalmasabb előzetes, amelyben a közel 180 évvel a megjelenés után készült vadonatúj filmhez csináltak kedvet. A kisfilmet a Duna Család-barát műsorának december 13-i adásában mutatták be.

Petőfi Sándor azonos című vígeposzának, A helység kalapácsának különleges filmes műfajparódiájában szereplő Helység ezúttal egy soha nem létezett, időtlen, western-easterni település. A vadnyugati idegenként megérkező Mesélő – chopperén ülve – kezd bele a jól ismert történetbe. Az MTVA megrendelésére és finanszírozásában készülő film legfrissebb előzetesét a Család-barátban mutatták be. A műsor vendége, Ember Márk, aki Csepű Palkó szerepében látható, néhány filmes kulisszatitkot is megosztott a nézőkkel. A színész hozzátette: Petőfi nagyon sok humorral írta ezt a költeményt és ettől nagyon jó volt játszani mindnyájuknak ezeket a szerepeket.

Petőfi halhatatlan eposzparódiájában a nagyvilágtól elzárt kis helység esendő, hétköznapi lakóit is ugyanazok az érzelmek és indulatok fűtik, akár a világirodalom nagy alakjait: szerelem, féltékenység, árulás, gyűlölet, bosszú. Itt az átlagos kocsmai verekedés is valóságos világháborúvá válhat lakóinak szemében, ami számukra ugyan hatalmas tragédia, viszont kívülről nézve, méreténél fogva megmosolyogtató. A Megafilm Service gyártásában készülő film hűen követi az eredeti történetet és szövegkönyvet, miközben a költő nyelvi humorát és eposzparódiáját filmes stílusparódiával ötvözi, mely nemcsak az irodalmi mű humorát erősíti, de frissé, a mai néző számára is fogyaszthatóvá teszi azt.

Petőfi A helység kalapácsával a maga korában erős kritikát adott a dagályos, modoros irodalomnak, de paródiája ma is hozhat olyan régi-új szlengeket, amelyek komikussá tehetnek köznapi beszélgetéseket is. Hőseit az eposzokra jellemző állandó jelzők kíséretében emlegeti: Harangláb, a fondor lelkületű egyházfi; a béke barátja Bagarja; a szemérmetes Erzsók, ötvenöt éves bájaival; a széles tenyerű Fejenagy, a helység kalapácsa. Már az új előzetesből is érzékelhető a grimaszos paródia szándéka az ízes falusi történet, amelyet Petőfi hagyott nekünk, és amelyet kitűnő színészi alakítások idéznek fel újra, ezúttal western stílusban.

Rendező: Dombrovszky Linda

Producer: Helmeczy Dorottya és Kálomista Gábor

Line producer: Annus Péter

Forgatókönyvíró: Somogyi György

Operatőr: Hartung Dávid

Vágó: Pap Levente

Zeneszerző: Bolcsó Bálint

Dalszerző: Ferenczi György

Látványtervező: Valcz Gábor

Jelmeztervező: Donkó László

Szereplők:

Zayzon Zsolt

Pindroch Csaba

Cserna Antal

Szervét Tibor

Györgyi Anna

Nagy Viktor

Hunyadkürti István

Ember Márk

Gubás Gabi

Domokos László

Tamási Zoltán

Márfi Márk

Kolnai Kovács Gergely

A helység kalapácsa – országos tévépremierben január 22-én a Dunán!

Kiemelt kép: MTVA