A sziget szellemei vezeti a filmes Golden Globe-jelölések listáját

Martin McDonagh A sziget szellemei című fekete komédiája és a Minden, mindenhol, mindenkor vezeti a filmes Golden Globe-jelölések listáját. A jelöléseket 27 televíziós és filmes kategóriában helyi idő szerint hétfőn reggel az NBC Today című reggeli műsorában jelentette be Mayan Lopez és Selenis Leyva.

A sziget szellemei nyolc jelölést gyűjtött össze, a Minden, mindenhol, mindenkor pedig hat Golden Globe díjra esélyes. A 80. Golden Globe díjátadót január 10-én rendezik meg a Los Angeles-i Beverly Hilton Hotelben. A gála házigazdája az Emmy-díjas komikus, Jerrod Carmichael lesz.

A drámák körébe sorolt filmek mezőnyében A Fabelman család, a Top Gun: Maverick, az Elvis, a Tar és az Avatar: A víz útja jutott a jelöltek közé, a vígjátékok vagy musicalek mezőnyébe pedig A sziget szellemei, a Minden, mindenhol, mindenkor, a Tőrbe ejtve: Az üveghagyma, a Babylon és Ruben Östlund A szomorúság háromszöge című európai filmdíjas produkciója került be.

A drámák mezőnyében Cate Blanchett, Olivia Colman, Viola Davis, Ana de Armas és Michelle Williams esélyes a legjobb színésznőnek járó díjra,

a színészek közül pedig Austin Butler, Brendan Fraser, Hugh Jackman, Bill Nighy és Jeremy Pope versenyez a Golden Globe-ért.

A vígjáték vagy musical mezőny legjobb színésznői díjára Lesley Manville, Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Emma Thompson és Michelle Yeoh kapott jelölést, a színészi díjra pedig Diego Calva, Daniel Craig, Adam Driver, Colin Farrell és Ralph Fiennes.

A legjobb rendező kategóriában James Cameron (Avatar: A víz útja), Daniel Kwan és Daniel Scheinert (Minden, mindenhol, mindenkor), Baz Luhrmann (Elvis), Martin McDonagh (A sziget szellemei) és Steven Spielberg (A Fabelmans család) közül kerül ki a győztes.

A legjobb animációs filmek kategóriájának jelöltjei között szerepel Guillermo del Toro Pinokkiója, a japán Inu-oh, a Marcel the Shell with Shoes On, a Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság és a Pirula panda.

A nem angol nyelvű filmek kategóriájában pedig a Nyugaton a helyzet változatlan, az Argentina, 1985, a Közel, A titokzatos nő és az indiai RRR című alkotás lett jelölt.

A televíziós produkcióknál az Abbott Elementary vezeti a listát öt jelöléssel, köztük a legjobb vígjáték- vagy musicalsorozat kategóriában. Négy jelölést kapott A korona, a Gyilkos a házban, A Fehér Lótusz, a Pam és Tommy, valamint a Dahmer — Szörnyeteg: A Jeffrey Dahmer-sztori is.

A drámasorozatok díját a Better Call Saul, A korona, a Sárkányok háza, az Ozark vagy a Különválás viheti el. A vígjátéksorozatok díja pedig az Abbott Elementary, A mackó, a Hacks, a Gyilkos a házban és a Wednesday között dől el.

A tavalyi Golden Globe-gálát nem tudta megrendezni a Hollywoodban akkreditált tudósítók szövetsége (HFPA), mivel a Los Angeles Times feltáró cikke a díjátadó előtt ráirányította a figyelmet, hogy a szervezetnek nincs fekete tagja, és működésében súlyos etikátlanságok tapasztalhatók. Számos sztár és stúdió nyomban bejelentette, hogy bojkottálja a gálát, Tom Cruise pedig visszaadta három Golden Globe-ját.

Az elmúlt évben a HFPA jelentősen kibővítette tagságát, új működési szabályzatot vezetett be, és megújulásának köszönhetően az NBC csatorna ismét vállalta, hogy élőben sugározza a ceremóniát.

Kérdés, hogy Cruise idén elmegy-e a díjátadóra, hiszen filmje, a Top Gun: Maverick a legjobb drámai film valamint a legjobb dal díjára is esélyes.

A hollywoodi stúdiók számára a Golden Globe díj jó figyelemfelkeltés és marketingeszköz az Oscar-gála előtt, amelyet idén március 12-én tartanak.

A kiemelt kép illusztráció.