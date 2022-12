Identitás-meghatározó szereppel bír a Dankó Rádió

A magyar muzsika hagyományainak megőrzésére jött létre tíz évvel ezelőtt a Dankó Rádió, amely azóta is a magyar zene ápolását és népszerűsítését tekinti legfőbb feladatának. Eredics Gábor csatornaigazgató a rádió identitás-meghatározó szerepét emelte ki.

December 22-én lesz pontosan 10 éve, hogy a Dankó Rádió elindult az éterben. A csatorna a magyar muzsika hagyományainak megőrzésére jött létre, zenei repertoárja pedig folyamatosan megújul. Bár a rádió programkínálatának alapját továbbra is a magyar nóta adja, a közmédia legfiatalabb rádióadóján már cigányzenék, operettslágerek, örökzöld dallamok, népdalok és világzenék is hallhatók. Célja már az indulásakor az volt, hogy a médiából egyre jobban kiszoruló magyar nótát, cigányzenét és több hasonló hagyományos zenei stílust visszahozzon a mindennapokba, hiszen ezeknek sokkal népesebb a rajongótábora, mint amennyi médium sugározza őket, és ehhez a célhoz a rádió stábja a mai napig hű maradt.

„Fontosnak tartjuk, hogy legyen olyan zenei rádió, amely identitás-meghatározó műfajokat sugároz” – emelte ki az M5 Agenda című műsorában Eredics Gábor csatornaigazgató. A rádió két munkatársa – Budai Beatrix és Gaál Sándor Zoltán – az Almárium vendégeként az említett identitás-megőrzés fontosságát hangsúlyozva kiemelték, bármikor is hallgatják a Dankó Rádiót, abban szinte mindig magyar zene szól, a magyar nóta pedig egy olyan kincs, hungarikum, amely örök.

A csatorna fő mozgatórugója a hallgatóközönség, akik már többször találkozhattak személyesen is a rádió csapatával, mint bebizonyosodott, határon innen és túl is nagy közönsége van a Dankó Rádiónak. A jeles jubileumot a csatorna egy nagyszabású gálával ünnepli, amelynek műsorát a közönség először december 25-én, a Dankó Extra adásában hallhatja. A rádióban az ismétlés december 31-én lesz, ezen a napon a Gála műsorát a Duna is műsorára tűzi. Ennek részleteiről is beszélt az Almáriumban Budai Beatrix és Gaál Sándor Zoltán, amely ide kattintva újranézhető.

Dankó Rádió – 10 éve a magyar zene rádiója!