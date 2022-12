Édesanyjától tanult meg adakozni Pásztor Erzsi

A karácsonyi készülődés jegyében vendégeskedett a Duna Almárium című műsorában a színművész, aki nagylelkűségét imádott édesanyjától örökölte.

Pásztor Erzsinél már szeptemberben sorakoznak a karácsonyi csomagok, ő azt hozza otthonról, hogy ilyenkor széles körben illik ajándékozni. Talán túlzásnak tűnhet odafigyelése, de ő a családtagjai és barátai mellett a fodrászát és a banki ügyintézőjét is meglepi – mesélte a Duna Almárium című műsorának vendégeként, amelyben azt is elárulta, mindig fontos számára a rászorulók megsegítése is.

„Az édesanyám árva gyermek volt, hányattatott körülmények között nőtt fel, ezért tele volt szívvel, sokat adakozott. Egész életében segített másokon, nélkülözők, gyerekek javára jótékonykodott. Tőle tanultam meg, milyen fontos támogatni a rászorulókat. Minden évben készítettünk a szegényebb osztálytársaimnak egy karácsonyi csomagot, de azt nem engedte, hogy az iskolában adjam át, mert senkit nem akart kellemetlen helyzetbe hozni, ezért személyesen vittem el az otthonaikba” – emlékezett vissza az Almárium vendégeként Pásztor Erzsi, Kossuth-, Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművész. Nemcsak karácsonykor, hanem egész évben adakozik, hiszen a szükség nincs ünnephez kötve.

A művésznő azt is elmesélte, korábban előfordult vele, hogy a nézőtéren ülő, intézetben lakó gyerekeket vendégelte meg csokoládéval a színházi büfében egy előadása után, akik szintén vittek neki ajándékot: a kedvenc édességét. A teljes beszélgetés újranézhető a Médiaklikken, ahol elérhetők 60 napig az Almárium korábbi adásai is.

