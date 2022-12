A változás bajnokai - Hogyan fordítsuk javunkra a változás kínálta lehetőségeket?

Soha nem látott változások cunamija tart felénk – figyelmeztet Campbell Macpherson, a változások kezelésének nemzetközi hírű szakértője. Olyan gyorsan fejlődik körülöttünk a világ, hogy szinte lehetetlennek tűnik az alkalmazkodás. A technológia, a környezet, a munkamódszerek, az életmódunk, sőt még az is, hogy meddig élünk, mind-mind folytonos és drasztikus átalakulásban van. Nincs más választásunk, mint felkészülni és megbirkózni velük.

A szerző célja, hogy erőt adjon nekünk a változáshoz. Megmutatja, hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet a folyamatból. Arra is megtanít, miként keressük és fogadjuk el azokat az átalakulásokat, amelyek jobbá teszik az életünket. Mert az erő, amely a változáshoz szükséges, mindannyiunkban ott rejlik – hangsúlyozza.

A változás bajnokai mindenkinek szól. Segíti az olvasót az akadályok felismerésében, megmutatja, hogyan kell kidolgozni hatékony módszereket a legyőzésükre, és hasznos tanácsokkal is szolgál a jövő tervezéséhez. Mindezt a szerző három évtizeden keresztül végzett nemzetközi munkássága alapozza meg, amelynek keretében szervezeteket és egyéneket egyaránt támogatott a változások feldolgozásában. Emellett módszereiben és ajánlásaiban benne foglaltatnak a saját életében történt fordulatok tapasztalatai is.

Az ezekből levont három legfontosabb tanulság:

1) Minden változás személyes alapú. Még a legjelentősebb vállalati átalakulás is valójában a szervezeten belüli számtalan, egyénekre ható változások összességeként jön létre.

2) Minden változás érzelmi alapú: az érzelmek minden egyes alkalommal felülmúlják a logikát.

3) Senki sem fogadja el a változást csak azért, mert azt mondják. Csak akkor változtatunk, amikor mi akarunk.

Épp ezért a kötet nagy figyelmet fordít a változás pszichológiájára, rámutatva, hogyan gördítünk személyes és érzelmi akadályokat saját magunk elé. Az elménk folyamatosan próbál megóvni minket a veszélyektől, ugyanakkor a legalattomosabb visszatartó erőket is épp az elménk generálja a jövőbeli fejlődés és változás ellen. Naponta 50–80 ezer gondolat fut át az agyunkon, becslések szerint ezek mintegy 80 százaléka negatív előjelű. A negatív gondolatok fizikailag is megbetegíthetnek minket, pedig az elménk szárnyakat is adhat: a képzelet és az álmodás hatalmát. És valójában minden az elménkben dől el – teszi hozzá.

A változás előtt álló személyes és érzelmi akadályok felszámolásának eszköztárában a szerző külön fejezetet szentel a jógának. Ennél jobb dolgot nehéz találni, ha a változás elfogadásával kapcsolatos képességeinken szeretnénk javítani – állítja. Segít feloldani a test és a lélek feszültségét, könnyebb vele a helyükre tenni a dolgokat. Általa objektíven szemlélhetjük gondolatainkat és érzelmeinket, így megfigyelőként közelíthetünk a változáshoz, nem pedig áldozatként. Sőt, támogat is minket abban, hogy szívesen fogadjuk a változást.

Campbell Macpherson nagyon fontosnak tartja, hogy reményteljesek maradjunk. „A múlton nem változtathatunk, de a jövőbe tekinthetünk.” Mindezt a technológia példáján szemlélteti: bár a technológia változás egész iparágakat forgathat fel, hagyományos munkahelyek tömegeit tizedeli meg, ugyanakkor soha nem látott sebességgel hoz létre teljesen új foglalkozásokat. Azt is lehetővé teszi, hogy sokkal tovább éljünk. „Talán még abban is segíthet, hogy megmentsük a bolygót az általunk okozott környezeti pusztítástól” – emeli ki. Ennek kapcsán nagy lehetőséget lát az Y generációban, amely „ha szabad kezet kap, megmentheti a világot”.

A jövő a mi kezünkben van! – ez a szerző legfontosabb üzenete. Ha elfogadjuk, sőt, előre látjuk a változásokat, könnyebben alkalmazkodunk, és kevesebb szorongással tekintünk az új kihívásokra. A változtatást pedig saját magunknak kell meglépnünk, nincs értelme arra várni, hogy majd valaki más megoldja helyettünk.

Campbell Macpherson a változások globális szinten elismert szakértője, nemzetközi motivációs előadó, aki nem szokványos módon elsőként a Melbourne-i Egyetemen szerzett fizikusdiplomát. „Anglicizált” ausztrál, aki az angliai Cheltenhamben él, megosztva idejét az Egyesült Királyság és Ausztrália között, ugyanakkor mindenhol ott van, ahol ügyfeleinek szüksége van rá szerte a világon. A Henley Business School iparági szakértője. Több mint 30 éve segíti a kis- és nagyvállalatok vezetőit.

A változás bajnokai című kötet, valamint a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) korábban megjelent kiadványai megvásárolhatók a PABooks könyvesboltjában, a Bölcs Várban, valamint webáruházában, a www.pallasathenekiado.hu oldalon.