Magyar nyelven, magyar szólistákkal jelent meg a Mandoki Soulmates lemeze

Magyar nyelven, magyar szólistákkal jelent meg újra a Mandoki Soulmates hét esztendővel ezelőtti Living in the Gap + Hungarian Pictures lemeze, Magyar képek címmel – írja a Magyar Nemzet.

A harmincéves Mandoki Soulmates lemeze, Living in the Gap + Hungarian Pictures címmel még 2015-ben látott napvilágot. Az albumot tavaly augusztus 20-án, a Szent István-bazilika előtt, a Szent István téren mutatták be a magyar közönségnek.

A napokban megjelent új lemezen, miként a zenekarvezető a Magyar Nemzetnek elmondta, újra gyönyörű anyanyelvünkön alkothattak. Megjegyezte, a külföldi kritikák rendre kiemelik szövegei nyelvezetét, témáit. S hogy miként alakult ez így, arról elmondta: ha valaki, mint én, Horváth Attilán, Demjén Rózsin, Sztevanovity Dusánon, Bródy Jánoson nőtt fel, az magasabb színvonalon ír, mint az angolszász nagyok. Amikor én angolul írok, törekszem arra, hogy az ő szintjükön tegyem – fogalmazott Mándoki László.

A huszonöt évvel ezelőtti magyar nyelvű, Találkozások címet viselő albumán Cserháti Zsuzsa, Horváth Charlie, Demjén Ferenc, Somló Tamás és Zorán énekelték a Demjén Ferenc, Horváth Attila, Sztevanovity Dusán fordította Mándoki-szövegeket. Az új lemezen pedig Horváth Attila mellett Kovács Ákos ültette át a dalszövegeket magyarra. Ákos énekel is, miként Zséda, Takáts Tamás, Charlie is – írták.