Dinós sütikészítésben remekeltek a gyerekek

Az M2 Gyerekcsatorna nagysikerű dinós rajzpályázathoz hasonlóan a sütikészítő felhívás is megmozgatta a kicsik fantáziáját. A nyertes ehető alkotásokat a Hetedhét kalandban a nézők is láthatták.

Október közepe óta látható az M2 Gyerekcsatorna Dínók nyomában című saját gyártású sorozata, amely sok újdonsággal szolgál a legnagyobb dinórajongóknak is a hazánkban évmilliókkal ezelőtt élt őslényekről. A csatorna a műsorhoz kapcsolódóan a nagy sikerrel zárult rajzpályázat után sütikészítő versenyt is hirdetett óvodásoknak és kisiskolásoknak.

A felhívásra különleges dinós sütik fotóit és receptjeit várták, az ehető alkotások legjobbjait pedig a csatorna Hetedhét kaland című műsorában mutatták be. Csábi Laura, Hudák Vince, Császi Nándor és Nóra, Szabó Adél Dóra, valamint Kövy Balázs saját készítésű süti-dinoszauruszai nyerték el leginkább a zsűri tetszését. Édes dinóikat ide kattintva lehet megnézni.

A dinós kaland továbbra is várja a kicsiket és nagyobbakat is a képernyők elé, hiszen a Dínók nyomában című saját gyártású sorozat az M2 Gyerekcsatornán hétfőn délutánoként új részekkel jelentkezik. Az alkotó kedvű gyerekekre is számít még a csatorna, mivel még várják az óvodások és kisiskolások rajzait a Rozmaring kunyhó második évadához kapcsoló felhívásra. Ezúttal azt mutathatják meg, hogy nézne ki az általuk elképzelt mesebeli lak, lerajzolhatják, hogyan képzelik el Mályva, Kele, Deske, Lári és Fári otthonát. A varázslatos kunyhóról készült rajzokat december 11-ig lehet eljuttatni az m2palyazat@mtva.hu e-mail címre, technikai megkötés nincsen, így a fantáziának semmi sem szabhat határt! Korcsoportonként 5-5 pályaművet választ ki a szakmai zsűri, amelyek alkotói egy-egy gubát kapnak, a műveket pedig a Hetedhét kaland című műsorban is bemutatja a gyerekcsatorna.

Dínók nyomában hétfőnként 16:45-től, valamint Rozmaring kunyhó szombatonként 10 órától az M2 Gyerekcsatorna műsorán!