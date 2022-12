Hajós Kristóf: Indie pop-dalok az első szólólemezen

Csaknem tíz év után ismét stúdióalbumot készített Hajós Kristóf, ezúttal szólóban. A 2000-es évek végén Angliában is ismertté vált Unbending Trees egykori énekese indie popos anyagának címe Good Morning, Nothingness.

A lemezen szereplő dalok szövegeit Hajós Kristóf írta, a zenék túlnyomó többségének Németh Róbert (ex-Heaven Street Seven) a szerzője, az ő együttesének tagjai hallhatók az albumon.

„Amikor tavaly elkészült néhány dal, még nem igazán tudtam, lesz-e ezeknek közönsége. Idén tavasszal lett egy koncertünk Budapesten, akkor hét év szünet után léptem fel újra; 2015-ben a New York-i Carnegie Hallban tartott Havasi-koncerten adtunk elő egy Unbending Trees-blokkot”

– idézte fel Hajós Kristóf az MTI-nek.

A 2018 óta Amszterdamban élő énekes, szövegíró elmondta, hogy a koronavírus-járvány okozta bezártság idején születtek meg az első közös dalok Németh Róberttel. “Ismertük egymást korábbról, de kicsit véletlenszerű, hogy elkezdtünk együtt dolgozni. Elküldtem neki a Bitterfly című szöveget, amely egy ideje a fiókomban volt, húsz percre rá jött a válasz az arra írt demóval, ami nagyon tetszett”.

A projekt 2021-ben több kislemez-dallal jelentkezett (Dancing to Sirens, Bitterfly, Xanadu); a Love Is Cancelled című számot a BBC is játszotta. Az indie popos, csilingelő gitáros zene eltér attól a visszafogott, szomorkás akusztikus downtempótól, amelyet Hajós Kristóf a zongoraművész Havasi Balázzsal közös Unbending Trees-zel játszott.

„Alapvető különbség, hogy most nincs zongora. Robi hozta saját zenei világát, eleinte minden hangszert ő játszott fel, aztán csatlakoztak mások is; a stílust az interneten keresztül finomítottuk egymáshoz. Robi gitározott, billentyűs hangszereken játszott és producerkedett, Kalmár Tibor basszusgitározott, Martinkó Tamás gitározott, Michael Zwecker dobolt, Lázár Domokos volt a hangmérnök”

– mesélte az énekes.

Kitért arra, hogy a lemez dalszövegei egy elég kerek érzelmi spektrumot fednek le. Vannak pozitív, életigenlő dalok, például a Bocskor Bíborkával közösen előadott Your Name Is the Night vagy a címadó Good Morning, Nothingness. “Akadnak dühös, kényelmetlen témákkal foglalkozó, illetve szomorkás szövegek is. Egy nagyon hosszú időszak élményeit dolgoztam fel a lemez dalaiban, gyermekkortól kezdve napjainkig”.

A Klinik kiadó gondozásában digitális platformokon megjelent (és CD-re is tervezett) albumra felkerült egy régi Unbending Trees-szám, a Winchester Geese, amelynek zenéjét régi csapata basszusgitárosa, Honyecz Ferenc írta. Az új változatban Gábor Andor ütőhangszeres is hallható, aki szintén tagja volt az Unbending Trees-nek.

A címadó dalban közreműködött a holland kísérleti művész, Stefan Breuer (The World of Dust), a lemezt záró Congratulations-ben a brazil énekes-dalszerző, Bemti hallható, a Love Is Cancelled-ben Tóth Áron basszusgitározik. A dalok felét Tövisházi Ambrus (Erik Sumo) keverte, akivel Hajós Kristóf korábban The Gomb néven duóban is dolgozott együtt.

Mint az énekes elmondta, egyelőre nem tervez magyarországi koncerteket, kint viszont lesz néhány akusztikus jellegű fellépés, egy nemzetközi összetételű csapat közreműködésével.

Hajós Kristóf két stúdiólemezt készített az Unbending Trees-zel; a Chemically Happy (Is the New Sad) című debütanyag a világhírű Everything But The Girl duóból ismert Ben Watt kiadójánál, a Strange Feeling Recordsnál jelent meg 2008-ban, ezt követte 2013-ban a Meteor. Az Unbending Trees You Are A Lover című dala (amelyet az Everything But The Girl énekesnője, Tracey Thorn feldolgozott), az eredeti kiadás 15. évfordulójára hamarosan megjelenik vinyl kislemezen.

Az énekes rendszeresen ír szövegeket a Péterfy Bori & Love Band számára, tavaly dolgozott a Carbonfoolsszal, és szerepel két szövege Németh Róbert új szólólemezén, a Vihar után az ég-en is.