Frida, az élet múzsája címmel tartanak bemutatót a Nemzeti Táncszínházban

Frida, az élet múzsája címmel tart bemutatót a Duda Éva Társulat a Nemzeti Táncszínházban december 7-én, szerdán; a Frida Kahlo mexikói festőnő életét és művészetét feldolgozó előadás egzotikus álomvilágba kalauzolja a nézőt. A címszerepben Eleonora Accalai, Diego Rivera szerepében Kováts Tibor táncművész lép színpadra.

A Duda Éva Társulat idei évadának legfontosabb eseménye a bemutató, amely kuriózumnak ígérkezik az együttes repertoárjában – olvasható a Nemzeti Táncszínház MTI-hez eljuttatott közleményében.

Duda Éva, a társulat vezetője, az előadás rendező-koreográfusa új koncepció mentén foglalkozik újra Frida Kahlo művészetével. A látványos előadás egzotikus álomvilágba kalauzolja a nézőt a zene, a mozgókép és a táncművészet gazdag kifejezőképességére építve – olvasható a közleményben.

Akárcsak egy különös tárlatvezetésen, a táncképek során megmutatkoznak a női sors szépségei és kihívásai, szenvedélyes szerelmi történetek, egy impresszív kultúra képei, karneváli hangulat és Frida életének egy-egy meghatározó pillanata. Az előadás nem Kahlo élettörténetét mutatja be, hanem életútja és művészete által inspirálva önálló látványszínházi vízió egy drámai, ugyanakkor rendkívül színes, életteli világról.

A 115 éve született Frida Kahlo kultusza sokrétű, ideál, ikon páratlan életigenléssel, pedig élete tragédiákkal és viharos szerelmekkel volt tele. Sokak számára múzsa, a mai napig ösztönző erejű, akár a női egyenjogúságról, művészetről, bátorságról, akár előremutató eszmékről vagy bámulatos életerőről van szó.

Frida Kahlo ismert és népszerű művész Magyarországon is, a produkció lehetőséget ad, hogy a közönség új nézőpontokat kapjon élete és művészete megértéséhez, elmélyedjen alkotásainak és hazájának, Mexikónak látvány- és hangulatvilágában.

„A Duda Éva Társulat célja, hogy méltón nyúljon egy nagy művész szellemi hagyatékához, életének legmeghatározóbb fordulatait és olykor megrendítő festményeinek mágikus erejét megőrizve öntse korszerű formába a szenvedéllyel és végletekkel teli érzelmek hullámait”

– áll a közleményben.

A Duda Éva Társulat égisze alatt 2017-ben már készült egy Frida című zenés színházi produkció, a Budapesti Operettszínházzal együttműködésben. Ezúttal egy új, táncra és látványra épülő előadást mutat be a Nemzeti Táncszínházzal közösen, karneváli hangulatban, cirkuszi és vizuális eszközökkel gazdagítva.

Frida szerepét Eleonora Accalai olasz táncos, a társulat állandó tagja alakítja, míg Diego Rivera szerepében Kováts Tibor balettművészt láthatja a magyar közönség hosszú idő után újra színpadon.

Kováts Tibor 1987-től a Magyar Állami Operaház magántáncosa volt, 1996 óta állandó vendégművésze, tanított a Magyar Táncművészeti Egyetemen és a Budapest Balett igazgatója is volt. Főszerepekben lépett fel a világ jelentős balettszínpadain, többek között Tokióban, Párizsban, Zürichben, Montrealban, Moszkvában és Berlinben. Színészként is számos darabban és filmben szerepelt, emellett koreográfusi munkái is ismertek.

A darabban fellépő táncművészek között van Bundschuh Vera, Déri András, Dragos Dániel, Füzesi Csongor, Ivanov Gábor, Kovács Mátyás, Nyeste Adrienn, Pataki Noémi és Temesvári Zsófia, a jelmeztervező Huszár Kató és Kiss Julcsi.

Kiemelt képünk: Nemzeti Táncszínház Facebook-oldala