Megvannak a Virtuózok V4+ első idei döntősei

Öt résztvevő ország képviseletében egy-egy fiatal tehetség jutott tovább a Virtuózok V4+ zenei tehetségkutató idei évadának első, pénteki nemzetközi elődöntőjében.

A magyar fejlesztésű komolyzenei tehetségkutató első elődöntője alaposan megdolgoztatta a zsűritagokat. Magyarország, Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Szlovénia összesen húsz továbbjutója közül most tízen mutatták meg magukat az első nemzetközi elődöntőben, a Budafoki Dohnányi Zenekar kíséretében, Hollerung Gábor vezetésével – tájékoztatták az MTI-t a műsor szervezői.

Az egy országból érkező versenyzők zenei párbajt vívtak, ennek eredményéről a két fellépés után azonnal döntött a Miklósa Erika operaénekes, Gabriela Rachidi, a cseh Krumlov Fesztivál igazgatója, Hauser csellóművész, Pablo Sáinz Villegas gitárművész, Steven Mercurio karmester, a Cseh Nemzeti Szimfonikus Zenekar igazgatója és Harvey Goldsmith producer, a Live Aid létrehozója alkotta zsűri, titkos szavazással.

A nemzetközi elődöntő továbbjutói Magyarországról Somogyi Levente (szaxofon),

Szlovákiából Mário Gecasek (harmonika), Csehországból Roman Cervinka (hegedű), Lengyelországból Pawel Libront (klarinét), Szlovéniából pedig Patricija Avsic (hegedű) lettek.

Plácido Domingo Jr zeneszerző – aki a Virtuózok főcímzenéjét is jegyzi – Zavaros Eszter operaénekessel az oldalán a szereplésük után a versenyzőkkel beszélgetett, de olykor próbára is tette őket. Megbizonyosodott Liu Yinuo Szofi abszolút hallásáról, valamint kíváncsi volt a szlovén Patricija Avsic hegedűtechnikájára is – idézik fel a szervezők.

Közleményük emlékeztet:

a Virtuózok V4+ Szlovénia öt ország hét tévécsatornáján egyszerre, egy időben mintegy 70 millió ember számára elérhető.

A komolyzenei tehetségkutató még egy elődöntővel és a szuperdöntővel jelentkezik az elkövetkezendő hetekben. Az öt ország fődíjasainak nyereménye egyenként bruttó 10 ezer euró, emellett felléphetnek Plácido Domingóval 2023. március 4-én Budapesten, az MVM Dome-ban. Az öt fődíjas számára a Hungaroton közös lemezfelvételt biztosít.

A Best of Talents díj nyertese egy világsztárral együtt adhat koncertet a Hauser és Harvey Goldsmith által közösen alapított HAUSER Virtuosos Talent Managament jóvoltából. Az ezüstérmesek nyereménye egy-egy Hollóházi porcelán hegedű és egy koncertfellépés a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával a Zeneakadémia Nagytermében.

A Virtuózok V4+ Szlovénia adásai péntekenként 20.45-től láthatók a Duna műsorán.