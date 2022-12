Több helyet is előre lépett a Budapesti Metropolitan Egyetem a hazai felsőoktatási rangsorban

2021-hez képest négy helyet előre lépve, idén a 22. helyet érdemelte ki hazánk legismertebb felsőoktatási rangsorában a Budapesti Metropolitan Egyetem (METU). Az intézmény az oktatói rangsorban tizenkét hellyel feljebb, a 24. helyre került, a Művészeti és Kreatívipari Kar pedig a második helyen szerepel a művészeti képzések rangsorában.

Megjelent a HVG 2022–es összesített felsőoktatási rangsora, amely két csoportra osztott nyolc indikátor, illetve két indikátorcsoport alapján állít fel intézményi és kari ranglétrát. A rangsor egyik fő indikátorcsoportja az oktatói kiválóság, amely olyan szempontokat vizsgál, mint a teljes munkaidős tudományos fokozattal rendelkező oktatók száma, az egy oktatóra jutó alapszakos vagy osztatlan képzésben részt vevő hallgatók száma, valamint a doktori fokozattal rendelkező oktatók aránya a teljes munkaidős oktatók között. A másik fő indikátorcsoport a hallgatói kiválóság: itt a fő értékelési szempontok a képzéseket első helyen jelölő alapszakos hallgatók száma, a felvettek elért felvételi pontátlaga, a nyelvvizsgával felvettek aránya, valamint a felvételt nyert hallgatók középiskolai versenyeredményei.

Intézményi és oktatói kiválóság

E szempontok alapján érdemelte ki a HVG 2022–es felsőoktatási rangsorában a Budapesti Metropolitan Egyetem a 22. helyet, amely négy hellyel magasabb pozíciót jelent 2021–hez képest. 2018–ban a METU még csak a 33. helyen kapott helyet a hazai egyetemek és főiskolák ranglétráján, azaz négy év alatt összesen tizenegy hellyel lépett előre. Az oktatói rangsorban is kiugróak az eredmények, az intézmény tizenkét helyet ugrott előre 2021–hez képest.

„Nagy öröm számunkra, hogy a Budapesti Metropolitan Egyetem évről évre egyre magasabb helyen szerepel hazánk legismertebb felsőoktatási rangsorában. Magyarország legnagyobb magánegyetemeként célunk, hogy a piacon aktívan dolgozó szakemberek is oktassák a hallgatókat, akik így naprakész gyakorlati tudást szereznek. A rangsorban való előrelépés jól jelzi, hogy oktatóink egyre elkötelezettebbek az egyetem és a hallgatók iránt, és nemcsak egyre több hallgató, de egyre több tudományos fokozattal rendelkező oktató is választja a METU–t, amire igazán büszkék lehetünk.” – mondta Dr. Tóth Ágnes, a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök–vezérigazgatója.

A legjobbak között a művészeti képzések

Idén a HVG külön elemzést készített a művészeti képzésterületről, amelyben 17 intézmény között a Budapesti Metropolitan Egyetem a második helyen szerepel.

A művészetközvetítő képzések rangsorában az intézmény 7 egyetem, illetve főiskola közül az első helyet érdemelte ki.

Az idén 12 éves METU–s művészeti képzések az évek során számos szakmai díjat zsebeltek be. Külön elismerés, hogy egyetemünk 2022–ben az országos rangsorban is kimagasló helyezést ért el. Mindez annak is köszönhető, hogy a hallgatók hazánkban a METU–n választhatnak a legszélesebb képzési palettából, mely a művészeti karon 25 szakot foglal magában. Az érdeklődők formatervezés, divat és textil, építészet, belsőépítészet, média design, tervezőgrafika, filmes, animációs és művészetelméleti képzések közül választhatnak.