Csináljuk a fesztivált! – Soha nem látott párosokkal és slágerekkel kezdődik az új évad

A magyar zene aranykorába kalauzolja a nézőket a december 3-tól kezdődő Csináljuk a fesztivált! első show-ja. A sztárelőadók már a nyitóadásban komoly kihívás elé néznek: Nyári Aliz egy operett- duettben mutatkozik be, de Szulák Andrea, Hommonay Zsolt és Sasvári Sándor is részt vesznek a zenei időutazásban.

Elbűvölő nosztalgiával, káprázatos showműsorral és a 20. század első öt évtizedének örökzöld slágereivel tér vissza szombat esténként a Duna képernyőjére a Csináljuk a fesztivált!. A közmédia sikerműsora generációkat köt össze a zene erejével a zsűriben, a közönség soraiban és a színpadon is. Így fordulhat elő, hogy a december 3-án debütáló első adásban együtt értékelheti a sztárelőadókat Korda György, Balázs Klári, Frenreisz Károly, Feke Pál, Balázs Andi és Nagy Bogi, és egy színpadon állhat majd – mások mellett – Brasch Bence, Szulák Andrea, Hommonay Zsolt és Sasvári Sándor.

A show első adásában szinte minden művész kénytelen lesz kilépni a komfortzónájából, ezért meglepetéseknek ígérkező, eddig sosem látott produkciókat láthatnak a Duna nézői. Bokor Barna erdélyi színművész Nyári Alizzal áll színpadra egy operett-slágerrel. De Csézy, Szulák Andrea, Csorba Lóci, valamint a Duna képernyőjéről és a Rádiókabaréból is ismert színművész, Vida Péter is előadnak majd egy-egy ikonikus magyar dalt. Visszatér a színpadra Trap kapitány is, aki ezúttal Bánovits Vivianne partereként próbálja ki magát egy olyan műfajban, ami merőben távol áll tőle. A fellépők listája azonban még közel sem teljes velük sem.

A slágerek értékelésében – az előző évadhoz hasonlóan – a zsűri mellett a stúdióban ülő közönség is részt vesz: egy előadó maximum 120 pontot gyűjthet, amit fele-fele arányban kaphat meg tőlük. Az első adásban versenyző tíz sláger közül csak hat juthat tovább a középdöntőbe, ahol a sztárelőadó újabb esélyt kaphat arra, hogy az általa bemutatott dal a műsor végén az évszázad slágere legyen.

Az előző évadhoz hasonlóan, most is csatlakoznak a zenei időutazáshoz a közmédia műsorvezetői. Bényi Ildikó, az Önök kérték! állandó háziasszonya különleges átalakulásával a magyar zene aranykorának hangulatát idézte meg.

