Emlékérmét adtak ki a The Rolling Stones megalakulásának hatvanadik évfordulója alkalmából

Az új ötfontos érmén Mick Jagger énekes, Keith Richards és Ronnie Wood gitáros, valamint Charlie Watts dobos látható előadás közben. Az együttes neve klasszikus 1973-as betűtípussal szerepel a pénzen.

The Royal Mint unveils a Rolling Stones coin to mark the band’s 60-year anniversary https://t.co/OLRwS0V8X0 pic.twitter.com/mnjL8ZOmJG

— WCMU Public Radio (@WCMUNews) December 1, 2022