Családok, történetek – 250. adásához érkezik a Kossuth Rádió népszerű műsora

Átlagos családok történeteit mutatja be hallgatóinak már 250. hete a Kossuth Rádió vasárnap délutáni műsora, a Családok, történetek. Az elmúlt csaknem öt évben felemelő, és olykor megrázó sorsfordulókon keresztül adták át a fontos üzenetet, hogy családban élni könnyebb. A kerek adásforduló alkalmából különleges összeállítással készülnek a műsor alkotói.

Jubileumi, 250. részéhez érkezett a Kossuth Rádió Családok, történetek című műsora, amely adásról adásra bebizonyítja, hogy a család milyen sok örömmel és olykor kihívással, de mindenképp komoly felelősséggel is jár. A mintegy öt éve futó műsor eddig 1500 átlagos család különleges élethelyzeteit dolgozta fel, láttatva, hogy amikor baj van, a legközelebbi hozzátartozók reagálása, segítsége jelentheti a legtöbbet. A társadalomnak ma is a család a legfontosabb egysége, egy biztos háttér, amellyel felvértezve megvalósíthatjuk álmainkat, de megoldhatók vagy átvészelhetők a legnehezebb helyzetek is. A család ereje „megmentheti” a rászorulókat – legyenek azok betegség, függőség vagy egyszerűen csak valamiféle kirekesztettség áldozatai. Az üzenet, hogy biztos háttérrel meg tudjuk oldani a legnehezebb sorsfeladatokat is, megvalósíthatjuk céljainkat és álmainkat, sok százezer hallgatóhoz jutott el az évek alatt.

„A Családok, történetekben olyan szereplőket mutatunk be, akikké mi is válhatunk: szerencséssé, boldoggá, gyógyulttá, sérültté, lábadozóvá, időssé, széppé vagy lelkileg beteggé. Mind átlagos élethelyzetek, de talán valamit elmond az emberek ingerküszöbéről, hogy rég kaptunk rádiós stábként ennyi hallgatói üzenetet. Segíteni akarók, rokonaik történetét elmesélők jelentkeznek valamennyi üzenetküldő felületen” – osztotta meg gondolatait a jubileumi adás kapcsán Bicsák Eszter a Családok, történetek műsorvezetője, aki úgy véli, rádióműsoruk egyedülálló példa a magyar médiában arra, hogy nem csak merészebb témákkal lehet meglepni, gondolkodásra késztetni a hallgatókat.

Családok, történetek – december 4-én, 14:05-től ünnepi válogatás a műsor legemlékezetesebb riportjaiból a Kossuth Rádióban!

A kiemelt képünk illusztráció.