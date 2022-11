Nemzetközi díjat kapott az M5 kulturális csatorna drámája

A világ egyik legrangosabb szakmai seregszemléjén, az ABU Prizes TV-dráma kategóriájában első helyezett lett az Elveszett idők első évadának a Hinni című epizódja. A nívós elismerést november 29-én, Új-Delhiben adta át a szervezet.

A politikai rendőrség túlkapásait, egy március 15-re készülő hivatalnok halálra verésének történetét mutatja be az M5 kulturális csatorna Elveszett idők című történelmi drámájának epizódja, amely november 29-én az ABU Prizes díjnyertes alkotása lett, TV-dráma kategóriában. A világ számos országának – Ausztrália, Németország, Anglia, Olaszország, Japán és Kína – milliók által követett műsoraival versenyzett a magyar közmédia televíziós tartalma, amelyet a kategória legkiemelkedőbb alkotásának választott a szakmai zsűri.

Az ázsiai–csendes-óceáni régió legrangosabb elismerését az indiai Új-Delhiben adták át. Az eseményen a stáb részéről Bán János, az M5 csatornaigazgatója, Merkl László, az Elveszett idők forgatókönyvírója, valamint Nagy István, a történelmi dráma rendezője videóüzenetben köszönte meg a díjat az MTVA nevében.

„A nyolc epizódból álló antológiasorozatunk dramatizált élethelyzetek felmutatásával idéz fel egy sötét időszakot. Úgy gondoljuk, hogy ezekkel a művészi eszközökkel megragadott epizódok olykor többet mondhatnak el a Kádár-kor valóságáról, mint sok alapos és részletes történészi elemzés, egyszerűen azért, mert mélyen emberi, ma is átélhető történetek formájában beszéljük el az általunk fontosnak tartott eseményeket. A sorozat szakmai sikere igen biztató abból szempontból is, hogy az MTVA berkein belül rendelkezünk olyan felkészült, kreatív alkotókkal, akikkel a csatorna küldetésének megfelelő tartalmakat tudunk előállítani a jövőben is” – hangsúlyozta Bán János, hozzátéve, hogy az M5 számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy hagyományos műsorain túl, tévéfilmes, dramatizált produkciókkal is erősítheti a magyar történelem különböző korszakainak jobb és teljesebb megértését.

„A nemzetközi díj bizonyíték arra, hogy a magyar történelem terhelt időszakai – így a Rákosi- vagy éppen a Kádár-rendszer – még egyetlen rövid epizód formájában is általánosan értelmezhető drámai tétekkel, tanulsággal és katarzissal szolgálhat a külföldi közönségnek is” – tette hozzá az Elveszett idők rendezője, Nagy István.

A kategórianyertes Hinni című epizód a rendőri brutalitáson túl a diktatúra elnyomó, ellentmondást nem tűrő hatósági berendezkedését is bemutatta. Egy olyan korszakot ábrázol, amelyben a valóság és a bíróságon elmondottak köszönő viszonyban sincsenek egymással, a tárgyaláson pedig abszurd vallomások váltják egymást, amelyeket az ügyész alákérdezése legitimál. A történelmi dráma tematikáját, így a magyar történelem fordulópontjainak, terhelt időszakainak bemutatását izgalmas és díjazandó vállalásnak ítélte a nemzetközi zsűri.

„Az Elveszett idők küldetése, hogy megjelenjen a hazai oktatásban is. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága lehetőséget látott a kisfilmekben arra, hogy a magyar történelem ezen sötét korszakát az M5 saját gyártású drámájával illusztrálja, mutassa be. Az egyes epizódokat – általuk delegált történész szakértőkkel – elvisszük majd az iskolákba rendhagyó tanórákra is” – emelte ki Merkl László a dráma forgatókönyvírója.