Eddig ismeretlen Hegel-előadásokról készült jegyzetek kerültek elő

Vieweg, aki a jénai Friedrich Schiller Egyetem oktatója, elmondta: a jegyzetek felületes átolvasása alapján új megvilágításba kerülhet, hogyan alakultak ki Hegel elképzelései az esztétikáról és a művészetfilozófiáról, valamint hogyan formálta gondolkodásmódját William Shakespeare angol drámaíró műveinek elemzése.

A jegyzeteket Friedrich Wilhelm Carovének tulajdonítják, aki Hegel egyik első tanítványa volt a Heidelbergi Egyetemen. A filozófus 1816 és 1818 között oktatott a neves intézményben.

“More than 4,000 pages of notes on Georg Wilhelm Friedrich Hegel’s lectures were found by Klaus Vieweg in the library of the archdiocese of Munich and Freising.”

Via @guardian https://t.co/vcKOxFFkWc

— The Hannah Arendt Network (@ArendtNetwork) November 29, 2022