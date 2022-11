Frenk a Magyar Zene Házában mutatja be új lemezét

A Magyar Zene Házában mutatja be új lemezét Frenk december 10-én. Az Abszolút szabadon című album a több mint két évtizede rockdobosként feltűnt, de jó ideje szólóban dolgozó multiinstrumentális zenész hetedik lemeze.

„A lemez címével azt akartam kifejezni, hogy bármit megtehetek a zenében, szabadon alkothatok, senki nem parancsol nekem. Az album dalai közül a Senki nem című szól leginkább erről, de néhány másik is e körül forog” – mondta Frenk (Torma Gábor) az MTI-nek adott interjúban.

A digitális formában és vinylen egyaránt megjelent album a zenész hetedik szólóanyaga, amelyet a koronavírus-járvány alatti bezártságban kezdett írni.

„Rengeteg komolyzenét hallgattam, például Wagnert és Csajkovszkijt, meg régi bárzenéket”.

A lemez borítója tágabb értelemben is alátámasztja Frenk művészi szabadságról gondolt filozófiáját: a fotón meztelenül látható, háttal nekünk pedig egy szintén ruha nélküli hölgy. „Természetes számomra ez a fajta ábrázolás, nem akar provokatív lenni senkivel szemben. Az eddigi visszajelzések alapján tetszik az embereknek, szépnek tartják a képet”.

Akárcsak korábbi, időnként David Bowie-t és Iggy Pop-ot idéző lemezein, néhány új dalában is az elfojtottságot, a hétköznapok és az éjszakák világát mutatja be, másrészt a szövegekből markáns üzenetek is összeállnak. A Zene című dalban például ezt mondja Frenk: „Nem a zene van értünk, hanem mi vagyunk a zenéért”.

„Lesújtó véleménnyel vagyok azokról a folyamatokról, amelyek a zeneiparban világszerte és nálunk is lezajlanak. A popbiznisz elamerikanizálódása számomra visszataszító, ma már minden csak a pénzről szól, a művészi érték megjelenítésére szándék sincs. A Senki nem című számban azt éneklem, hogy átszakadt a trágyagát, a lemez végén pedig lehúzok egy vécét, vagyis meg kell szabadulni mindattól, ami ránk ömlik” – fejtette ki Frenk.

Kitért arra, hogy a politika, a hétköznapok, az internet világa hasonlóan önti magából a szennyet, az ostobaságot, amit egyre nehezebb kiszűrni.

Akárcsak előző lemeze, a 2020-ban megjelent Tudom kivagyok esetében, Frenk most is alapvetően egyedül játszotta fel a legtöbb hangszeres részt.

Basszusgitáron Giret Gábor, ütőhangszereken az Amadindából ismert Holló Aurél, valamint Gábor Andor UFO, hegedűn Farkas Róbert (Budapest Bár), fuvolán Baksa Soós Attila, illetve egy háromtagú fúvós szekció egészítette ki. A dalok hangszerelését Frenk rakta össze, ő volt a producer is, együtt a hangmérnöki feladatokat ellátó Vastag Gábor gitárossal, akivel hosszú évek óta együtt dolgozik.

Frenk elmondta: már tervezi következő, nyolcadik szólólemezét, ami egy elektronikus, dance-es, technós anyag lesz, utána pedig egy akusztikus albumot szeretne.

A 45 éves, Dunaújvárosból indult Frenk a Quimby alapítójaként, majd a Hiperkarma dobosaként lett ismert a 2000-es évek első felében, mígnem 2016-ban kiszállt az alternatív csapatból. Jelenleg játszik a bluesos Braindogsban, 15 éve pedig a Budapest Bár egyik állandó énekese. Az utóbbi időben a punkrockos supergroupban, a Wake Up 1230-ban is szerepel.