Diafilmek, betlehemes szokások, karácsonyi dalok és versek a Nemzeti Színházban Advent idején

Idén szombatonként szervezik meg a Nemzeti Színház adventi programjait, amelyeken többek között élőnarrációs diafilmnézéssel, betlehemes szokások felelevenítésével, adventi-karácsonyi dalokkal és versekkel és egy különleges filmvetítéssel is várják az érdeklődőket – olvasható a Nemzeti Színház szombati közleményében.

Mint írják, idén is lesz jótékony célú gyűjtés, ezúttal a szociális otthonokban élő, tartósan beteg, valamint fogyatékos gyermekeknek szánt adományokat várják a színház munkatársai.

A tájékoztatás szerint minden adventi hétvégén lesz program a teátrumban 16 és 17 óra között, ám most szombatokra szervezték a műsorokat, ezzel is segítve azt, hogy a családok otthon, meghitt környezetben tudjanak gyertyát gyújtani az adventi vasárnapokon.

Lesz diafilmnézés, amihez külön kuckót alakítanak ki, a meséket a Nemzeti Színház művészeitől hallhatják a gyerekek.

Az első adventi hétvégén a gencsapáti betlehemes csoport lép fel, december 3-án a nádudvari, 10-én a szentpéterúri betlehemesek előadását nézhetik meg az érdeklődők. December 17-én Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros, énekes műsorát hallgathatják meg az érdeklődők – írják.

December 22-én egy különleges dokumentumfilm vetítésével is várja a színház azokat nézőket, akik az esti Csíksomlyói passió-előadásra érkeznek. Baráth Gábor Portré Szánti Ivánról című filmje arról az emberről készült, aki utoljára kapta el a gyermekbénulást Magyarországon.

„Ez az alkotás felhívja a figyelmünket arra, hogy a legnehezebb körülmények között is lehet teljes életet élni, ha valakinek nagyon erős a hite” – idézi a közlemény Vidnyánszky Attilát, a színház igazgatóját, aki hozzátette: nagyon fontos, hogy ugyanezzel az erős hittel tudjunk ebben az adventi időszakban is várakozni, amikor tőlünk karnyújtásnyira egy olyan háború dúl, amelyben emberek százezrei, köztük nemzettársaink is, hidegben sötétben és félelemben várják sorsuk jobbra fordulását.

A közlemény felidézi, hogy a Nemzeti Színház a jótékonyságnak külön figyelmet szentel. A teátrum minden évben egy-egy kiemelt szervezetnek rendez jótékonysági adománygyűjtést, idén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szociális intézményeiben gondozott, tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekeknek gyűjtenek.

Ők ugyanis a karácsonyt többnyire az intézmény falai közt töltik, mert otthoni ellátásuk nem megvalósítható, így mindenki másnál jobban örülnek majd a személyre szabott ajándékoknak.

A Nemzeti Színház honlapján részletes felsorolás található arról, mit lehet elhelyezni a főbejáratnál elhelyezett dobozba.

Az adományokat keddtől szombatig várják. Az összegyűlt ajándékokat december 17-én adják át a gyermekvédelmi intézmény képviselőjének.

Folytatódik a #anemzetimindenkie elnevezésű program is, december 16-án a János vitéz előadásán 500, szintén a gyermekvédelemben élő fiatal vendégeskedik a teátrumban, december 17-én pedig azok a gyermekvédelmi nevelők, szociális munkások nézhetik meg a Vitéz lélek című előadást, akik az idei adománygyűjtés kedvezményezettjeit gondozzák – emlékeztet a közlemény.

A Nemzeti Színház adventi programjai ingyenesek, de a részvételhez előzetes regisztráció szükséges – áll az összegzésben.