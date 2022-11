A legjobbak legjobbja lehet a Bartók Rádió

A közmédia klasszikus zenei rádióadóját a magyar ismeretterjesztés és média kategóriájának Primájává választották, ám a közönség támogatásával elnyerheti a legjobbnak járó Prima Primissima elismerést is.

A Bartók Rádió értékőrző és -teremtő munkájával, a kultúra ápolásával és közvetítésével nélkülözhetetlen része a magyar művészeti-komolyzenei életnek. Ennek elismeréseként kapta meg a közmédia rádiója a Prima Díjat magyar ismeretterjesztés és média kategóriában.

„Ez a komoly szakmai elismerés mindenkinek szól, aki része volt a Bartók Rádió életének a műsorvezetőktől a hangtechnikusokig” – fejezte ki köszönetét Devich Márton, a rádió csatornaigazgatója az M5 Librettó című műsorának vendégeként. Kiemelte, a Prima Díj önmagában is nagy elismerés, és azon dolgoznak, hogy közönségüknek is megfeleljenek. „Hallgatóinkkal együtt egy nagy családot alkotunk, erős interakció van köztünk, hiszen gyakran 12 órányi élő műsorfolyammal várjuk őket minden hétköznap. Arra törekszünk, hogy igényeiket figyelembe véve megtartsuk a hagyományos műsorokat, közvetítéseket, de folyamatosan dolgozunk újdonságokon is, januártól két új műsort is tervezünk” – mondta Devich Márton.

A Bartók Rádió munkáját a közönségük, hallgatóságuk is elismerheti a 06-70-70-77-000 számra küldött 19-es kóddal, hiszen szavazataikkal hozzájárulhatnak, hogy a rádió elnyerje a Prima Primissa Közönségdíját, vagyis a legjobbak legjobbjának járó díjat. A nyertest december 2-án, a Prima Primissima Díjátadó gáláján hirdetik ki.

