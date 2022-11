Zalán Tibor és Peter V. Czipott kapja 2023-ban a Balassi Bálint-emlékkardot

Magyar költőként Zalán Tibor, külföldi műfordítóként Peter V. Czipott kapja 2023-ban a Balassi Bálint-emlékkardot.

A nemzetközi irodalmi elismerést jövőre a 27. alkalommal adják át, a hagyományokhoz híven Budapesten Bálint-napon – közölte az MTI-vel szerdán Molnár Pál, díj alapítója és a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke.

A méltatás szerint a 68 éves Zalán Tibor több műfajban alkot, számos verseskötete jelent meg az elmúlt évtizedekben. Műveiért jelentős díjakat kapott, elismert alakja a magyar irodalmi életnek.

A szintén 68 esztendős Peter V. Czipott kaliforniai alkotó, aki elsősorban magyar világirodalmi remekeket ültet át angol nyelvre. A napokban Budapesten jelent meg Toll és szablya – The Pen and the Sword című, kétnyelvű kötete. A harmincnyolc Balassi-verset tartalmazó könyv kiadója a Kairosz.

Mint a közlemény kiemeli, a Balassi Bálint-emlékkard az első magyar irodalmi díj, amely mind az öt kontinensre eljutott: Tokiótól Santa Barbaráig, Jyväskylätől Kinshasáig, Sao Paulótól Melbourne-ig.

Eddig 49 költő és műfordító vette át a Bonyhádon kovácsolt szablyát, most az 50. és 51. kard átadása következik – áll a közleményben.