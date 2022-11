Steven Spielberg Arany Medve-életműdíjat kap

Steven Spielberg amerikai filmrendező Arany Medve-életműdíjat kap a 73. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon februárban.

A 75 éves forgatókönyvíró, rendező, producer több mint 100 filmet és sorozatot felölelő életpályája „egyedülálló a világ filmtörténetének elmúlt 60 évében” – olvasható a fesztivál szervezői által kiadott közleményben. Spielberg nevéhez a többi között olyan remekművek fűződnek, mint A cápa, a Schindler listája, az E.T., vagy az Indiana Jones-filmek.

„Elképesztő karrierje során nemcsak nézők nemzedékeit kápráztatta el a világ minden részén, hanem a mozinak, mint álomgyárnak új jelentést adott” – írják.

„Legyen szó a tizenévesek örökké varázslatos világáról vagy a saját valóságunkról, melyet a múlt történései örökre megváltoztattak, (Spielberg) filmjei új síkba helyezik a nézőt, ahol a mozivászon lesz érzelmeik beteljesülésének megfelelő felülete” – indokolták a díj odaítélését Mariette Rissenbeek és Carlo Chatrian, a fesztivál szervezői.

A rendezőt összesen 19 alkalommal jelölték Oscar-díjra, ebből háromszor vihette haza a szobrot:

1994-ben a legjobb film és a legjobb rendezés kategóriákban (Schindler listája), 1999-ben a pedig a legjobb rendezésért (Ryan közlegény megmentése) jutalmazták.

A fesztiválon mutatják be a rendező legújabb, A Fabelman család című filmjét is. A nagyközönség előtt 2023 tavaszán bemutatkozó film, melyben egy zsidó család fia tekint vissza gyerekkorára, önéletrajzi vonatkozásokat is tartalmaz. A 73. Berlinalét február 16. és 26. között rendezik.