Rajzold le saját Rozmaring kunyhódat! – Újabb kreatív pályázatot hirdet az M2 Gyerekcsatorna

Újabb kreatív pályázatot hirdet óvodások és alsó tagozatos általános iskolások számára az M2 Gyerekcsatorna. Ezúttal azt mutathatják meg a kicsik, hogy nézne ki az általuk elképzelt Rozmaring kunyhó – a varázslatos lakról készült rajzokat december 11-ig lehet eljuttatni az m2palyazat@mtva.hu e-mail címre, technikai megkötés nincsen, így a fantáziának semmi sem szabhat határt! Korcsoportonként 5-5 pályaművet választ ki a szakmai zsűri, amelyek alkotói egy-egy gubát kapnak, a műveket pedig a Hetedhét kaland című műsorban is bemutatja a gyerekcsatorna. Az M2 Gyerekcsatorna saját gyártású bábsorozatának új évada november 5-én indult, amelyben a gubák nyüzsgő csapata és Napraforgó megtapasztalják az együttélés örömeit és súrlódásait, miközben újabb szereplők is feltűnnek a sorozatban. A következő epizódban megismerkedhetünk Dr. Holdas Oszkárral, aki bebizonyítja, hogy az orvosoktól nem kell tartani. Délibáb egy új guba karakter, ő tanítja meg a többieknek, hogyan találják fel magukat unalmas napjaikon is a fantáziavilágunk segítségével, majd a gubák és a nézők is megismerkedhetnek Napraforgó édesanyjával, Ibolyával. Az új epizódok, az első évad szellemiségéhez és célkitűzéséhez hasonlóan, továbbra is fontos kérdésekre keresik a választ; mint például hogyan vezessük le a feszültséget, milyen az egészséges versengés, vagy miként lehet kijelölni „énhatárainkat”. A részletes pályázati felhívás elérhető a https://mediaklikk.hu/rozmaringkunyho oldalon.